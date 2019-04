La movilización de jóvenes, centristas, mujeres y nacionalistas, clave en el resulado, según varios institutos demoscópicos

Publicada el 29/04/2019 a las 11:13 Actualizada el 29/04/2019 a las 11:58

La inesperada movilización de jóvenes y centristas, así como el voto "en masa" de mujeres y nacionalistas vascos y catalanes han sido claves en los resultados de las elecciones generales de este pasado domingo 28 de abril, según han analizado este lunes el presidente de Gad3,, y la directora general del instituto demoscópico 40db,, en un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado en Madrid.Según Barreiro, que fue presidenta del(CIS), el resultado en las urnas que ha otorgado una clara victoria al PSOE tiene a loscomo artífices de la mayoría de izquierda. "El PSOE y Unidas Podemos han captado el miedo al posible resultado de Vox, que es el factor fundamental de movilización de estos jóvenes.", ha asegurado.Además, la socióloga ha señalado la "participación importante de los", que cifra como "el 40% del electorado" y define como un espectro "sin ideología", como una de las explicaciones al buen resultado de Ciudadanos, que ha crecido respecto a 2016, y "en parte" del PSOE. Del mismo modo, Barreiro intuye que el voto femenino ha podido decantar los resultados: "No me extrañaría que haya habido una participación diferencial de las mujeres"."La ley electoral española", ha advertido por su parte Narciso Michavila aludiendo a la cosecha de escaños de los partidos del eje de derechas, dondeantes del domingo, según el presidente de Gad3, y se habría decidido finalmente por Ciudadanos, del que "ha sorprendido el alza", y no por un Vox "por debajo de las expectativas".Para Michavila, el aumento de la participación hasta situarse en elen el total nacional también ha estado motivada por laen comunidades como Euskadi o Cataluña, donde se salió "en masa a votar" logrando que los nacionalistas tengan "la mayor representación de la historia" en el Congreso. Ambos sociólogos, responsables de algunas de las encuestas de la última campaña, han analizado la pérdida de apoyos del Partido Popular de Pablo Casado. Para Michavila, el candidato del PPen la campaña electoral, mostrándose más preocupado por captar votos por el flanco "derecho" que "siempre es más minoritario que el moderado, que es donde están las mayorías sociales" de España, en su opinión.Michavila ha coincidido con Barreiro en que, aunque para la expresidenta del CIS, Casado "ha hundido mucho más" sus expectativas electorales por haber abandonado la "estrategia de seguridad" que tradicionalmente ofrecía el partido. "El PP está en una situación dramática porque no solo ha perdido mucho, sino que sólo se sostiene en los mayores de 65 años, y no tiene futuro un partido que se sostiene en los mayores", según Barreiro.