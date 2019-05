Casado esquiva a Garrido tras cargar contra el transfuguismo

Publicada el 02/05/2019 a las 13:45 Actualizada el 02/05/2019 a las 14:03

El presidente del PP,ha llegado este jueves a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, acompañado de la candidata de su formación a la Comunidad,, y ha evitado saludarse con el expresidente del Ejecutivo autonómico y ahora número 13 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid,Desde la dirección nacional se asegura que el presidente del PP no ha visto a a Garrido y que por eso no le ha saludado.Casado ha sido de los últimos en entrar en la Puerta del Sol, donde a las 11 horas estaba previsto que empezara el acto de las Medallas de la Comunidad y las Condecoraciones de la Orden del 2 de Mayo. Lo ha hecho acompañado de Díaz Ayuso y parte de su equipo. También ha podido charlar un rato, mientras esperaba a atender a los medios, con el candidato del PP al Ayuntamiento,; y su número dos en la lista,En ese momento, la foto ha sido la de Casado hablando con su equipo y al lado, a apenas un metro, los candidatos de Vox a la Comunidad y al Ayuntamiento de la capital,, respectivamente, también con su gente. Ninguno de los dos han hecho por dirigirse la palabra.Tras hacer declaraciones a los medios, Casado ha ido a situarse en su silla, ya en el patio de Sol, y allí ha evitado saludar a Garrido, que ha acudido como expresidente del Gobierno madrileño con el candidato de Ciudadanos a la Comunidad, Ignacio Aguado, y con la del Ayuntamiento madrileño,Sí que ha dado la mano al cardenal arzobispo de Madrid,, o a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados. También ha dado dos besos a la expresidenta del PP de Madrid y de la Comunidad,, que, precisamente, ha tomado asiento al lado de Garrido. Ambos, que no se han besado, sí que han conversado hasta que ha se ha iniciado el acto.Momentos previos, Casado se ha referido a la salida de Garrido del partido. "Creo que el transfuguismoque respetara la sociedad española y los medios de comunicación yy alentar que miembros de otros partidos políticos se pasen en mitad de la campaña electoral al tuyo da buena medida de la regeneración falsa que ha intentado enarbolar (Cs)", ha sostenido.En este punto, cree, sobre todo, que es ejemplo "deinterna que puedes tener en tu partido". "Nosotros pedimos, una campaña limpia y lo que vamos a hacer es responder a la demanda de los españoles y los madrileños como hemos hecho siempre", ha añadido.Garrido, que no ha hablado directamente de Casado, sí que ha saludado al presidente de la Comunidad de Madrid,, al que ha visto nada más llegar en Pontones, y luego, dentro del acto, se han vuelto a dar la mano.