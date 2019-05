La publicidad engañosa de Hazte Oír: ocultó a sus donantes durante dos meses que ya no es de utilidad pública

Publicada el 14/05/2019 a las 06:00 Actualizada el 13/05/2019 a las 21:47

Mensajes contra los menores trans

El octavo mandamiento del Catecismo católico dice así: "No dirás falso testimonio ni mentirás". Pero la asociación ultracatólica Hazte Oír no se lo ha aplicado durante los dos últimos meses, ya que lleva desde marzo ocultando en su página web que ha perdido su condición de entidad de utilidad pública y las ventajas fiscales que lleva aparejadas, entre ellas una que afecta directamente a sus donantes: la posibilidad de que estosHasta este mismo lunes, Hazte Oír animaba en su web a realizar aportaciones económicas a sus arcas asegurando que el donante podría desgravarse hasta un 75% de su donación, un privilegio solo disponible para las asociaciones cuando están reconocidas como de utilidad pública, condición de la que la entidad no goza desde el pasado mes de marzo.Además de en la web de Hazte Oír, también se informaba sobre la posible desgravación de los donativos en el portal de Citizen Go, el grupo al que pertenece Hazte Oír y cuyo patronato está integrado por varios de los dirigentes de esa asociación, entre ellos su presidente,. Este lunes,se puso en contacto con la entidad para conocer el motivo por el que se ofrecía esa información errónea. Un portavoz oficial lo atribuyó a un descuido: "Efectivamente, desde marzo no somos entidad de utilidad pública. S", indicó literalmente. Efectivamente, un par de horas después de que este periódico llamase interesándose por el tema, la información engañosa desapareció de las webs donde estaba.La asociación ultracatólica también explicó a este diario que "los donativos realizados en 2018 sí desgravan", pero" si la justicia no suspende cautelarmente la retirada de la condición de utilidad pública, como ha solicitado la entidad en su recurso ante la justicia. En este recurso, presentado en abril, Hazte Oír denunciaba ser víctima de una "persecución ideológica" por parte del Gobierno por atreverse a "disentir de lo políticamente correcto".Fue el pasado 4 de febrero cuando el Ministerio del Interior decidió retirar la declaración de utilidad pública a la polémica organización a causa de la campaña que lanzó en 2017, protagonizada por un autobús rotulado con mensajes contra los menores trans. La resolución apareció publicada en el BOE el 22 de marzo, y Hazte Oír la recurrió a mediados de abril ante un juzgado de lo contencioso-administrativo, pidiendo además la suspensión cautelar de la misma. Al dejar de ser considerada una asociación de utilidad pública, Hazte Oír sufrió un impacto económico, ya queentre las que se cuentan deducciones en el impuesto de sociedades, la exención del IBI o, precisamente, la posibilidad de que los donantes pudieran desgravarse la mayor parte de sus aportaciones.Pero, hasta este mismo lunes, toda esta sucesión de hechos se habían ocultado en la web desde donde la entidad anima a los ciudadanos a que les donen dinero. En el apartado "preguntas frecuentes" del portal de Hazte Oír se señalaba expresamente que "el 7 de mayo de 2013, HazteOir.org fue declarada entidad de utilidad pública", una decisión tomada por el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Y, además, se afirmaba que(IRPF o Impuesto de Sociedades)"."Si no eres una empresa, y es el primer año que donas,y un 30% por el resto cuando presentes tu declaración. Por ejemplo, si donas 200 euros Hacienda te devolverá 127,5 euros en 2017", ejemplificaba la asociación ultracatólica, que también señalaba que "si eres una empresa y es el primer año que donas, podrás desgravarte el 35% del total de lo donado", y "si es el segundo año o más, podrás desgravarte el 40% de lo donado".