La Mesa aplaza la decisión sobre si suspender a los diputados independentistas presos

Publicada el 21/05/2019 a las 10:44 Actualizada el 21/05/2019 a las 13:45

Los dirigentes catalanes presos que juraron este martes como diputados no conocerán su futuro hasta, al menos, dentro de unos días. La nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocó la primera reunión de la Mesa de la Cámara para este miércoles por la mañana, pero está previsto que ese órganoque redacten un informe sobre la eventual suspensión de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez. La Mesa no decidirá sobre esta cuestión hasta disponer de ese informe y, por tanto, tampoco tomará una determinación esta semana sobre si permitirá a los diputados presos delegar su voto.El Supremo permitió a los cuatro parlamentarios independentistas presos participar en la primera sesión del Congreso porque esa era, tal y como decidieron los electores el pasado 28 de abril. En la primera sesión de las Cortes de esta legislatura, Sànchez, Turull, Rull y Junqueras prometieron respetar la Constitución "por imperativo legal" y, una vez terminado el pleno, volvieron a prisión escoltados por las Fuerzas de Seguridad del Estado.No obstante, la primera decisión de calado que tendrá que tomar la Mesa del Congreso -que se reunirá por primera vez este miércoles por la mañana- será precisamentede estos cuatro dirigentes, que se encuentran en prisión preventiva. PP y Ciudadanos pidieron este martes que Junqueras, Sànchez, Rull y Turull fueran inmediatamente suspendidos por encontrarse encarcelados de manera preventiva, pero lo que está previsto es que la mayoría con la que cuentan PSOE y Unidas Podemos en la nueva Mesa únicamente apruebe en su primera reunión pedir a los letrados del Congreso un informe jurídico sobre cómo se debe proceder.la condición de diputados de los cuatro dirigentes catalanes, aunque no lo haga inmediatamente. Así lo señaló la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que calificó de "obvia" y "evidente" esta suspensión por estar "claramente contemplada en el reglamento del Congreso". Calvo se refería al artículo 21 de esa norma, que plantea que quedarán suspendidos los electos que se encuentren "en situación de prisión preventiva". La normativa establece la necesidad de que el Congreso, previamente, curse un suplicatorio, pero el Supremo ha determinado que, en este caso, no es necesario porque Junqueras, Rull, Turull y Sànchez han sido elegidos estando ya procesados.En la misma línea, el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también deja pocas opciones a la Mesa a la hora de decidir sobre la suspensión de los parlamentarios catalanes. Esta norma dice, textualmente, que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas, el procesado que estuviere ostentando función o cargo públicoen el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".PSOE y Unidas Podemos coinciden en que lo más probable es que Junqueras, Sànchez, Rull y Turull queden suspendidos, aunque su valoración sobre esta circunstancia es diferente. La vicepresidenta Calvo insistía en la mañana del martes en que los recién nombrados diputados están encausados y eso "solo tiene una lectura": la de que "no pueden ejercer su cargo" porque el "reglamento del Congreso que lo dice con claridad". Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, admitía que la Mesa debepero también señalaba que su "opinión política" es que "deberían ejercer sus derechos como diputados porque han sido elegidos por la ciudadanía” y porque “aún no han sido condenados".En cualquier caso, y aunque su futuro como diputados penda de un hilo, los dirigentes catalanes presos fueron protagonistas durante la jornada de constitución de las Cortes. Especialmente activo estuvo Junqueras, que continúa ejerciendo como líder de ERC desde la cárcel y que se acercó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para saludarle y decirle que ambos tienen que "hablar". Los votos de los republicanos son claves para que Sánchez siga en la Moncloa