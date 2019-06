Publicada el 11/06/2019 a las 20:19 Actualizada el 11/06/2019 a las 20:45

Críticas de la oposición

La rueda de prensa delde este martes, celebrada tras la reunión del, se ha saldado con polémica porque la portavoz del Ejecutivo,, ha rechazado responder una pregunta en castellano porque antes no se había formulado en catalán. La consellera ha defendido que siempre ha sido una norma que en el turno de preguntas en castellano solo se podían preguntar cuestiones que previamente se hayan hecho en catalán, por lo que ha rechazado tratar en castellano una cuestión sobre el futuro delporque no se había abordado antes el mismo tema en el turno de preguntas en catalán."Pueden preguntar todo aquello que se ha hablado en catalán", ha resumido Budó para argumentar suy ha alegado, también, que su equipo de colaboradores, cuando accedió al cargo en sustitución de, le había transmitido que así era el funcionamiento de las ruedas de prensa. Varios periodistas le han respondido que el funcionamientoha sido este, sino que lo habitual es primero hacer una ronda de preguntas en catalán, luego una castellano, y que en la ronda de castellano nunca se vetaban las cuestiones que no se habían tratado en catalán.Representantes de Cs, PSC y PP han criticado a través dela actitud de la portavoz, como el exdiputado del Parlament y actual eurodiputado de Cs,, que ha lamentado: "Es un clásico del desprecio". La diputada del PP en el Congreso,, ha recordado el artículo 6.2 del Estatut , que establece que tanto el catalán como el castellano son oficiales en Cataluña y que los poderes públicos deben velar por ello y para que no haya discriminación por ninguna de las dos. El diputado del PSC en el Parlament,, también ha cargado contra la portavoz: "Utilizar la lengua como excusa para no contestar algunas preguntas incómodas es representativo del nivelazo de quienes nos gobiernan".