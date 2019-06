El Gobierno insiste en pedir a Ciudadanos que se abstenga para desbloquear la legislatura por razones “de Estado”

Publicada el 14/06/2019 a las 13:59 Actualizada el 14/06/2019 a las 14:00

El Gobierno no tira la toalla y, a pesar de la reiterada negativa de Albert Rivera, que ya se lo ha hecho saber a Pedro Sánchez personalmente en dos ocasiones desde la celebración de las elecciones, insiste en pedir a Ciudadanos que se abstenga en la investidura por razones “de Estado”. Abstenerse, subrayó este viernes la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, “no prejuzga nada”.y “aportar algo a la construcción”. No hay otra alternativa a que gobierne el PSOE, insistió la ministra en la rueda de prensa posterior al semanal Consejo de Ministros.Preguntada sobre la posible abstención de ERC, añadió que no les va a criticar por intentar desbloquear, pero que esta sería en todo caso una decisión del partido independentista. La alternativa a que se produzca una investidura de Pedro Sánchez es la repetición de las elecciones generales. Algo que, ha precisado,