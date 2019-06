Medio millar de simpatizantes apoyan a Carmena con gritos de "Gracias Manuela" y "Volveremos"

Publicada el 15/06/2019 a las 16:05 Actualizada el 15/06/2019 a las 16:35

Medio millar de personas se han concentrado a las puertas del Palacio de Cibeles una vez terminado el Pleno de investidura, en el que ha salido elegido alcalde el popular José Luis Martínez Almeida , con los, PP y Vox, según informa Europa Press. Los congregados han salido en apoyo a la alcaldesa saliente, Manuela Carmena , con gritos de, "Gracias Rita", "Volveremos" y hasta "Madrid Central".En la concentración se han visto pancartas en las que se podía leer "Gracias Manuela" así como banderolas con los rostros de los candidatos de Más Madrid, Carmena e Íñigo Errejón, las mismas banderolas quede la Junta Electoral Central a que la plataforma tuviera espacio para su propaganda.Hasta los congregados se ha acercado Carmena, antes de partir de Cibeles, unos breves minutos en los que ha repartido abrazos, como lo han hecho también los concejales Nacho Murgui, Inés Sabanés o Rita Maestre, entre otros. La edil Marta Higueras no ha dudado en subirse a una valla paraa los congregados.Desde Cibeles, y mezclado entre las personas que han mostrado su agradecimiento a Carmena, estaba Íñigo Errejón . "PP, Cs y Vox han, están en su derecho pero para mí es una mala decisión. En Europa ni sus propios socios lo entienden y además no se corresponde con el espíritu que quiere ser Madrid, abierta, tolerante, solidaria y libre", ha declarado el diputado de Más Madrid. Los concentrados ante Cibeles han mandado un mensaje con su presencia "a los que quieren retroceder muchas décadas atrás". "Los madrileños no vamos a consentir dar pasos atrás. Hemos tenido a, que ha dejado mucho sembrado", ha declarado, entre gritos como "Gracias Íñigo".Cree Errejón que lo vivido este sábado en Cibeles es la antesala de lo que va a pasar en la Asamblea porque "las derechas han hecho un acuerdo para permitir que el PP se atrinchere en las instituciones pero eso no es regeneración, eso escon un partido como Vox que quiere retroceder 50 años". Por eso vaticina una movilización ciudadana "que dice que no se van a".