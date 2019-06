España sigue siendo monárquica, pero por la mínima

Publicada el 19/06/2019 a las 10:01 Actualizada el 19/06/2019 a las 10:47

, frente al 46,1% que se profesa republicano, según la encuesta sobre el modelo de Estado que lanza este miércoles El Confidencial . Hace ya cuatro años que no hay datos oficiales de encuestas en torno al debate monarquía-república. Desde entonces, el CIS no ha preguntado por la Jefatura del Estado. En este espacio temporal el caso Nóos, Urdangarin en prisión o el procés han podido tener influencia en la opinión de los españoles al respecto.. Y, como era de esperar, soncomo modelo de Estado. En una horquilla de entre 18 y 24 años, un 70,4% de los encuestados se posiciona a favor. El porcentaje decrece según aumenta la edad de la población, pero no es hasta los 45 años cuando la mayoría de los encuestados prefiere la monarquía antes que la república, un 55% frente a un 44. El porcentaje más favorable para la Casa Real se desliza de los encuestados de entre 55 y 64 años, con un 61,4%.Las diferencias entre comunidades autónomas, como explican los resultados, son abismales. Mientras que en, en, siendo estas dos regiones los mayores exponentes de cada uno de los dos modelos. A Cataluña le sigue, por ejemplo, País Vasco, donde el 70,6% también se confiesa republicano. Otras autonomías como Comunidad Valenciana o Galicia son más representativas del conjunto español, pues se acercan más al 50-50.En cuanto a los partidos, elde todos (90,7%), por encima de las otras formaciones de la derecha, Cs (82,7%) y Vox (82,2%). El, donde un 51,6% se siente republicano frente al 44,5% restante. Y, como era de prever, la institución real cae en picado en Unidas Podemos: sólo un 9,3% de sus votantes es favorable al modelo de Estado vigente.