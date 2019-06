Las bases de MÉS per Mallorca rechazan la oferta del PSIB que incluía dos consellerias

Publicada el 19/06/2019 a las 09:27 Actualizada el 19/06/2019 a las 10:14

La ejecutiva de Unidas Podemos también rechazó la oferta del PSIB

, después de que el partido convocara a la militancia para trasladarles la propuesta socialista consistente en gestionar dos conselleries y un cargo unipersonal del futuro Ejecutivo autonómico, como informa Europa Press.La reunión ha empezado a las 19.00 horas y se ha alargado hasta pasadas las 22.00 horas y ha contado con cerca de 250 personas, de las que 148 han votado contra la propuesta del PSIB, ocho se han abstenido y ninguna ha votado a favor, según ha informado el partido."La militancia ha dejado claro que", ha señalado la coordinadora de MÉS per Mallorca, Bel Busquets. Asimismo, según Busquets, la asamblea ha trasladado "toda la fuerza" a los negociadores del pacto de gobernabilidad en el Ejecutivo autonómico para que "continúen negociando por un Govern plural y con representatividad" de MÉS per Mallorca.En el encuentro, el equipo negociador ha explicado el desarrollo de la negociación así como el acuerdo programático al que PSIB, Podemos y MÉS habían llegado, donde aún quedan puntos pendientes por pactar como el 'todo incluido' o la garantía de derechos lingüísticos.Desde MÉS han señalado que la propuesta rechazada ha sido la siguiente: "MÉS per Mallorca formará parte del Govern gestionando dos conselleries, Medio Ambiente y Servicios Sociales, Deportes y Juventud, de un total de doce y podrá escoger entre senador/a autonómico/a o presidencia del Parlament de esta legislatura".Cabe recordar que este mismo lunes el representante del equipo negociador de MÉS, Miquel Gallardo, ha asegurado que si no hay acuerdo para entrar en el Govern en relación al organigrama del Ejecutivo y del marco programático a desarrollar durante la legislatura 2019-2023, "". "No nos veríamos ligados en ningún sentido y seríamos libres", ha expresado.Las negociaciones entre MÉS, PSIB y Podemos para conformar un pacto de gobernabilidad se estancaron este lunes debido al rechazo de la formación morada y de ecosoberanistas a la propuesta de organigrama planteada por el PSIB, que se traduce en la gestión de dos conselleries cada uno además de un cargo unipersonal que el PSIB ofreció a los ecosoberanistas.En las filas moradas, la secretaria de organización, Mae de la Concha, señaló que, que cuenta con seis escaños. "Parece que el PSIB prefiere que estemos fuera del Govern", expresó De la Concha.Precisamente la Ejecutiva de Unidas Podemos rechazó este lunes la oferta del PSIB e insinuó que la secretaria general del PSIB y candidata a la reelección en la presidencia del Govern,para dejar a Podemos fuera del Ejecutivo".Cabe recordar que el Parlament se constituye este jueves, por lo querelativo a la configuración de la Mesa de la Cámara autonómica, en la que se incluye la Presidencia del hemiciclo.