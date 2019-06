PSOE, NC, Podemos y ASG firman el 'pacto de las flores' de Canarias: con ocho ejes programáticos pero sin estructura de gobierno

Publicada el 22/06/2019 a las 14:36 Actualizada el 22/06/2019 a las 16:09

"Un antes y un después"

El Partido Socialista, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, conocido a partir de hoy como pacto de las flores, que incluye un programa sustentado en ocho ejes pero que todavía no ha definido laEl acuerdo ha sido presentado hoy sábado en el Reloj de Flores del Parque García Sanabria, en pleno centro de Santa de Cruz de Tenerife, y ha contado con los líderes del PSOE, Ángel Víctor Torres; NC, Román Rodríguez; Podemos, Noemí Santana, y ASG, Casimiro Curbelo, que han estado acompañados por numerosos simpatizantes y miembros de los cuatro partidos.Como futuro presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; a la voluntad mayoritariamente expresada en las urnas el pasado 26 de mayo de que haya un gobierno progresista, así como por decir sí a la regeneración y a la alternancia. También ha tenido palabras de agradecimiento a estas tres formaciones políticas por su valentía tras varias semanas de negociaciones en los que ha habido días "muy duros".En cuanto al documento presentado hoy, Ángel Víctor Torres indicó que son cerca de, empezando por la lucha contra la pobreza y la exclusión social; el fortalecimiento del estado del bienestar, potenciando y mejorando los servicios públicos esenciales; fomento de la igualdad de género; y favorecer la creación de empleo y el crecimiento económico.Los cuatro restantes pasan por el; defender la regeneración política y la modernización de las administraciones públicas; la necesidad de una política fiscal justa y suficiente, y agenda Canarias-Estado.El líder socialista añadió que aún queda por delante definir la nueva estructura del Gobierno, que se dará a conocer en los próximos días, y se mostró convencido de que hoy se abre una página importante de la historia de Canarias y que van a ser capaces de empezar y terminar esta legislatura, en la que –aseguró–porque han apostado por la estabilidad.Respecto a las relaciones Canarias-Estado, asunto incluido también en el documento suscrito hoy, Ángel Víctor Torres quiso dejar claro que, pero con lealtad y con diálogo, buscando la posibilidad del acuerdo y no el enfrentamiento.Preguntado por la composición de la Mesa del Parlamento, avanzó que, cuando se celebra el pleno de inicio de la Legislatura. A partir de ahí, espera que en unos quince días se pueda celebrar el debate de investidura, en el que ya saldrá elegido nuevo presidente de Canarias.También reveló que ha hablado con Pedro Sánchez, que está "contento y feliz" por el hecho de que el PSOE pueda estar al frente de la Comunidad Autónoma, pero le advirtió de que, pues son dos leyes "innegociables".Ángel Víctor Torres, además, quiso mandar un mensaje a los partidos de la oposición, CC, PP y Cs, a los que tendió la mano para que ayuden y colaboren en su doble tarea: fiscalizar la acción del Gobierno y que el interés general esté por encima de los intereses partidistas.Casimiro Curbelo, líder de ASG, dijo que este acto suponecon "vocación de estabilidad" para los cuatro años de legislatura y que va a trabajar de forma "clara" por las personas más necesitadas. "Vamos a hacer historia en la gobernabilidad de Canarias. Tengo la plena convicción de que vamos a hacer un trabajo eficiente para el futuro del archipiélago", apostilló.La secretaria general de Sí Podemos Canarias, Noemí Santana, coincidió en que hoy es un día histórico porque, después de más de un cuarto de siglo, "". "Vamos a tener un Gobierno que sea reflejo de nuestro pueblo:", resaltó.Por último, el presidente de NC, Román Rodríguez, también dijo que hoy un día muy relevante porque, después de "debatir, discutir y discrepar" han sido capaces de poner en valor lo que les une y construir una mayoría parlamentaria que haga presidente de Ángel Víctor Torres.Aseguró que van a dejar a un lado las "discrepancias y matices" porque inician una tarea "extraordinariamente importante". "La ciudadanía de Canarias no nos perdonaría que esta ilusión que levanta este acuerdo fracasara y es nuestra responsabilidad que este gobierno funcione", concluyó.