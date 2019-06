La Audiencia Nacional autoriza el bloqueo de más de 60 webs vinculadas a The Pirate Bay

Publicada el 24/06/2019 a las 13:49 Actualizada el 24/06/2019 a las 14:01

Menos audiencia en las web piratas

Los juzgados centrales de lo Contencioso-Administrativo de lahan autorizado la ejecución delvinculadas al nombre de dominioa instancias de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.The Pirate Bay es una de las plataformas de contenidos pirata de mayor volumen a nivel internacional. En España, entre junio de 2014 y noviembre de 2018, se resolvieron sucesivos procedimientos de bloqueo contra webs que usaban este nombre de dominio con distintas extensiones del mismo ('.se', '.org', '.net', '.com', etc).La actuación de lase ha producido en un procedimiento iniciado por los titulares de derechos representados por Agedi y Promusicae.La suspensión y bloqueo en relación con los nombres de dominios afectados deberán llevarse a cabo en eldesde que los proveedores de servicios de intermediación de Internet reciban la notificación de este auto, comunicación que se está realizando a lo largo de este lunes 24 de junio."Este bloqueo masivo a páginas web que, bajo la marca The Pirate Bay, estaban haciendo uso ilegal de los derechos de los artistas y creadores españoles, tiene un valor ejemplar porque muestra que, incluso con los más grandes piratas que intentan burlar repetidamente los mecanismos de defensa de los derechos de autor,", ha declarado Adriana Moscoso, directora general de Industrias Culturales y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte.Actualmente, el número global de webs afectadas por las acciones de la Comisión Antipiratería, de las cuales el 92,69%, una vez han sido notificadas, han retirado los contenidos infractores. En los casos en los que no retiran voluntariamente los contenidos indicados por esta Comisión, las webs son objeto de bloqueo por orden judicial, tal y como refleja el auto judicial.Según el ranking Alexa, desde 2017, como consecuencia de las acciones de esta Comisión,en España (además de otro centenar de webs con un número menor de visitas). Tan sólo una de las trece páginas que figuran actualmente en este ranking parece tener vínculos identificados con España.Esta autorización se produce tan solo tres días después de que un juzgado de Murcia absolviese de un delito contra la propiedad intelectual a los que fueran administradores de las páginas webs 'películasyonkis.es', 'seriesyonkis.es' y 'videosyonkis.es' de los años 2008 a 2014, al entender que "estas webs no contenían ningún tipo de contenido audiovisual, sino que se limitaban a la publicación de los enlaces que conducían a otros servidores donde se alojaban las obras".