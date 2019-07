El 70% de votantes del PSOE es partidario de que Sánchez incluya en su Gobierno a ministros de Unidas Podemos

Publicada el 20/07/2019 a las 16:56 Actualizada el 20/07/2019 a las 17:31

Los votantes del PSOE valoran positivamente de forma mayoritaria que miembros de Unidas Podemos entren en un Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Así se desprende del barómetro de laSexta publicado este sábado que muestra además que existe una división ante la posibilidad de quepara facilitar su investidura. Una la medida, destacando sobre todo los votantes de la. Mientras que ello valora de forma favorable en unMientras tanto, unde los españoles esa la inclusión de posibles ministros de Unidas Podemos en un Ejecutivo socialista. Lalos votantes de. Un 2,6% del total no sabe o no contesta.Tal y como adelantaeste sábado, desde Unidas Podemos podrían estar interesados en una vicepresidencia social y los ministerios de Hacienda y Trabajo además de responsabilidades en Comunicación.El barómetro de laSexta también pregunta sobre qué pacto prefiere para que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez que se celebrará a partir de este lunes 22. Elde los españolesmientras que un. Un 8,6% no sabe o no contesta.Por partidos, la opción de la suma entre socialistas, Unidas Podemos y nacionalistas arrasa entre los votantes de la formación morada, que en undefienden esta posibilidad. También entre los que votan al PSOE: eltambién se decanta por dicha opción para sacar adelante la investidura de Sánchez.