Calvo responde a Iglesias: "Cuando gobierna el PSOE no hay elementos decorativos ni menores"

Publicada el 23/07/2019 a las 10:50 Actualizada el 23/07/2019 a las 11:15

A pocas horas de la primera votación en el debate de investidura y tras el tenso intercambio de reproches el lunes en el hemiciclo entre Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Pedro Sánchez (PSOE), la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, intentó este martes dar un nuevo impulso a las negociaciones no dándolas por rotas.En una breve declaración a los medios de comunicación en el patio del Congreso de los Diputados mientras Sánchez debatía con el portavoz del PNV, Calvo respondió a Iglesias que cuando en España gobierna el Partido Socialista "no hay elementos decorativos ni elementos menores". La queja por la escasa entidad de los ministerios ofertados a Unidas Podemos en la negociación había sido"No nos propongan ser un mero decorado en su gobierno porque no lo podremos aceptar", fue una de las frases con las que advirtió a Sánchez de que si contaba con el 'sí' seguro de Unidas Podemos se estaba equivocando.No quiso Calvo este martes poner nombre a esos ministerios que han ofrecido a su socio prioritario. De hecho, se mostró molesta por algunas filtraciones. Se limitó a asegurar que habían puesto sobre la mesa "políticas muy importantes para aquellas áreas que son muy atractivas para". "Hemos hecho una propuesta respetuosa y responsable", ha dicho.Sin citarla, sí dio a entender que Irene Montero se sentaría en el Consejo de Ministros cuando señaló que no habían puesto pegas a que "que una persona importante en su liderazgoCalvo aseguró que los negociadores socialistas presentaron a Podemos el domingo por la noche una propuesta y que ella misma llamó al dirigente de Podemos Pablo Echenique el lunes por la mañana, antes del inicio del debate de investidura. Pero la respuesta de Echenique -según Calvo- fue, volver a "empezar desde el principio".La vicepresidenta sostuvo que la propuesta sigue sobre la mesa, aunque"Sentimos la necesidad de seguir construyendo el punto de tranquilidad y estabilidad que la gente espera: un presidente investido, con otro partido político afín en muchas cuestiones pero alejado en muchas otras, y con un respecto fundamental en lo que se ha dicho.", insistió.