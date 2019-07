Un hombre asesina a su hijo en Beniel (Murcia) y luego se suicida

Publicada el 26/07/2019 a las 10:23 Actualizada el 26/07/2019 a las 10:45

Un hombre ha matado a su hijo de 11 años en la localidad murciana de Beniel y después se ha suicidado, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso. El presunto asesino. Al no hacerlo, y ante el temor de la familia de que pudiera haberle pasado algo al pequeño, se desplazaron hasta la vivienda del progenitor efectivos de Guardia Civil y Policía Local de Beniel, que consiguieron acceder a su interior con la ayuda de un cerrajero. Al acceder a la casa, se encontró el cuerpo sin vida del menor, que presentaba diversas heridas de arma blanca, y al padre, ahorcado. Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de ninguno de ellos.Los padres del pequeño se encontraban separados desde hace algún tiempo y existía unadel pasado mes de junio. Además, sobre el padre recaía unaque no le permitía acercarse a la madre desde hace un mes.Por su parte, en la Asamblea Regional se ha guardado un minuto de silencio en repulsa por este trágico suceso antes del inicio de la Investidura de la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Además, en Beniel se han decretado dos días de luto y se ha convocado un minuto de silencio a las 12.00 horas. Asimismo, las banderas ondearán a media asta.