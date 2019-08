Anticorrupción pide imputar al dueño de Dia por la quiebra de la tecnológica española Zed

Publicada el 05/08/2019 a las 16:08 Actualizada el 05/08/2019 a las 16:24

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha solicitado al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que se cite a declarar como investigado al dueño de la cadena de supermercados Dia, Mikhail Fridman, en la causa abierta por la quiebra de la empresa tecnológica española Zed WorldWide, fundada por los hermanos Ignacio y Javier Pérez Dolset. En un escrito remitido el pasado viernes al juez Manuel García-Castellón, al que ha tenido acceso, Anticorrupción pide la imputación del magnate por. La investigación se centra en una “serie de actuaciones, personales, societarias y empresariales” que tienen encaje en una práctica conocida en el entorno criminal ruso como raider, cuya finalidad es hacerse con una compañía “a un precio irrisorio” a través de un “procedimiento complejo” que se vale de “actuaciones de distinta intensidad” y que culmina con “una situación de bloqueo institucional y económico” de la empresa.Para entender el papel de los “accionistas rusos” en la quiebra de la firma tecnológica española fundada en la década de 1990 hay que remontarse al año 2009, cuando el Grupo Zed llega a un acuerdo con la compañía MIPR Ltd., propietaria de las sociedades QICF Ltd. y Stalmento Ltd., que a su vez controlaban el Grupo Temafon. A través de este pacto, la tecnológica adquirió el 50,1% de QIFC y Stalmento, convirtiéndose de esta manera también en dueña del 50,1% de Temafon. Pero esta pirámide empresarial no finalizaba en MIPR Ltd. Esta sociedad era propiedad en un 35% de Vimpelcom –actualmente Veon Ltd.– y en un 65% de las firmas Bambalia y Gelvaser. La primera de las tres pertenece aformando parte de Alfa Group. Las dos últimas están controladas por Vage Engibaryan, subordinado del magnate de triple nacionalidad –ucraniana, rusa e israelí– e investigado en la causa, que arrancó a raíz de una denuncia interpuesta por Javier Pérez Dolset –también imputado en el procedimiento–.La operación, relata Anticorrupción, “permitió al Grupo Zed experimentar un crecimiento de sus resultados en el período comprendido desde 2009 a 2013, hasta el punto que”. A la vista de este ascenso meteórico, la compañía planeó su salida a Bolsa en el mercado Nasdaq. Y con este fin, la tecnológica incrementó su endeudamiento bancario mediante la contratación de un crédito sindicado internacional de 140 millones de euros. Dentro de las entidades crediticias del préstamo se encontraban ING Bank, Banco Santander, Raiffeisen Bank International, BBVA, HSBC Bank y Amsterdam Trade Bank. Esta última es una filial asentada en Países Bajos de Alfa Bank, que forma parte del grupo controlado por Fridman. De esta manera, explica Anticorrupción, el magnate “se aseguró una posición dominante respecto del conglomerado empresarial vinculado al Grupo Zed”. Por un lado, señala la Fiscalía, participaba del accionariado de Zed+ –la matriz ubicada en Holanda–. Por otro, era uno de los principales acreedores de la compañía.“Como una acción de presión y ahogo económico definitivo para la compañía española Zed WorldWide, los socios rusos (…) planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas que dio lugar a una falta total de liquidez”, señala el Ministerio Público, que explica que esta circunstancia, unida a las “modificaciones agresivas e injustificadas de contratos” por parte de Vimpelcom, lay las “obligaciones crediticias contraídas ante la expectativa de negocio” llevaron a la empresa española a la insolvencia. El 30 de junio de 2016, Zed WorldWide presentó una solicitud de declaración de concurso de acreedores. Tres meses después, en octubre, se puso sobre la mesa una oferta de compra por 20 millones de euros, muy por debajo del que había sido su valor antes de que comenzaran las “maniobras de paralización y bloqueo, controladas por Mikhail Fridman”. La oferta se presentó por las sociedades vinculadas a Engibaryan –el subordinado del magnate– y por el Grupo Planeta.