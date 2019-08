El Gobierno vasco ofrece a Pedro Sánchez la colaboración del PNV porque es "primordial" formar un Ejecutivo

Publicada el 07/08/2019 a las 17:13 Actualizada el 07/08/2019 a las 17:42

Transferencias y TAV

La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, cree que el PNV debe ofrecer al presidente del Gobierno en funciones y líder del PSOE, Pedro Sánchez, su. Para ello, ha afirmado que "tiene que darse un acuerdo amplio, sobre las bases de un programa y una serie de actuaciones".En una entrevista concedida a la SER, recogida por Europa Press, Tapia ha sido preguntada por, durante la semana del próximo 19 de agosto.Tras señalar que, a día de hoy, no hay previsto un encuentro con el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha apuntado que el PNV "sabe perfectamente lo que le tiene que pedir y lo que le tiene que ofrecer, que es la colaboración para que exista ese Gobierno". "Es lo primordial en este momento, y lo digo como consejera del Gobierno Vasco,, ha apuntado.Arantxa Tapia ha recordado que, para que haya un Ejecutivo en el Estado, tal como dijo ayer mismo Urkullu, "tiene que darse un acuerdo amplio y sobre las bases de un programa y una serie de actuaciones, de tal manera que el partido y, desde luego, el Gobierno Vasco, tuvieran claro cuáles van a ser las actuaciones y se pudiera colaborar de una forma mucho más activa". "Si no existe ese programa,, ha indicado.La consejera ha considerado que hay "muchísimas actuaciones" del Gobierno central que afectan al Ejecutivo vasco, ", y que no ha podido dar ningún paso más", después del acuerdo que se alcanzó entre ambas Administraciones. "Esa es una de las prioridades del Gobierno Vasco", ha añadido.En lo que se refiere a su Departamento, Tapia ha explicado que, y ha insistido en que las últimas licitaciones "están dentro de algo que se tenía que haber hecho hace tiempo ya". "Por tanto, está dentro de la normalidad de las actuaciones que había que llevar a cabo", ha manifestado.Asimismo, ha insistido en que el Ejecutivo vasco. "Ya estamos finalizando la obra civil y sería una forma de acelerar todas esas actuaciones. Nuestra predisposición es máxima", ha aseverado.En todo caso, ha explicado que no han obtenido una respuesta, pero entiende que,, "tampoco es fácil en estos momentos" responder a esta demanda. "Se lo hemos transmitido también directamente al Ministerio de Fomento, continuaremos trabajando en este sentido", ha destacado.Según ha asegurado,. "Nos gustaría que, para 2023, estuviera finalizada y la pudiéramos poner en funcionamiento. Deberíamos empezar a hablar del tipo de servicios ferroviarios para personas, para mercancías, cómo accedemos a puertos, etc. Es decir, teníamos que estar ya en otro nivel de conversaciones", ha concluido.