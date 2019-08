Marcos de Quinto presume del vino que le regalan y un diputado le replica hablando de "sobornos"

Publicada el 07/08/2019 a las 18:56 Actualizada el 07/08/2019 a las 19:12

Unos cien euros por botella

Evitar conflictos de interés

El Congreso debe crear un órgano de Vigilancia

El diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, que fue número dos de Albert Rivera en las últimas elecciones generales por Madrid, se ha jactado en las redes sociales de las botellas de vino que le regalan yMarcos De Quinto, que fue vicepresidente mundial de Coca Cola y cuenta con el mayor patrimonio declarado en el Congreso, ya, que reprochaba a Ciudadanos su ruptura con Manuel Valls: "Cuando gentuza como tu me insulta, abro una botella de Quinta do Vale Meao, me sirvo una copa, y pienso en lo afortunado que soy por no parecerme a ti", le soltó en Twitter.Aquel comentario abrió una polémica y en las redes se puso de manifiesto la exclusividad de la bodega portuguesa y se recordó el elevado precio de ese vino,El parlamentario de Ciudadanos, que entró en la dirección del partido tras la crisis abierta por la marcha de Toni Roldán, ha vuelto a sacar a la luz ese vino, esta vez para presumir de las botellas que le regalan, cada una de las cuales tiene un"Muy agradecido a Quinta de Vale Meao por enviarme una botella de cada una de las últimas añadas de mi vino favorito... y de nuevo: gracias a mis 'haters' por ayudarme a promocionarlo", ha ironizado desde su cuenta de Twitter, dondeEn la misma red social le ha contestado uno de los diputados de Galicia en Común y miembro del grupo de Unidas Podemos, Antón Gómez-Reino, quien"Quien hace apología de un regalo empresarial vinculado a su cargo público sugiere como lógica la prevaricación, el soborno, el cohecho, la corrupción. Le parecen inherentes a su condición., sostiene el diputado gallego en el tuit recogido por Europa Press.Los regalos no estaban expresamente prohibidos en el Congreso, pero, desde esta legislatura,que se redactó en la etapa de Ana Pastor a instancias del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).Ese código establece que "". En el texto sólo son aceptables los regalos de mera cortesía o aquellos personales de amigos y familiares, y los que reciban en viajes oficiales quedarán en manos de la Cámara.Según el texto de la norma, recogido por Europa Press, los diputados no sólo deben presentar las dos declaraciones que ya se exigen al acreditarse en el Congreso, una sobre bienes y patrimonio y otra de actividades, sino queEn ese escrito, que habrá de ser público en la web del Congreso al igual que las otras dos declaraciones,, incluyendo el periodo, el nombre del empleador y el sector en el que se ha operado, así como las donaciones, obsequios no remunerados, incluyendo viajes e invitaciones a actividades deportivas y culturales,Y es que se considera que "los diputados deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la existencia de un conflicto de intereses" que pueda "poner en duda su objetividad e independencia". Es más, si no se puede resolver ese conflicto de interés,El nuevo Congresodirigida por un letrado para asesorar a sus señorías y a la Mesa de la Cámara sobre la aplicación del Código de Conducta y para hacer comprobaciones de las declaraciones presentadas por los parlamentarios.Eso sí, este nuevo órgano no investigará a sus señorías, sino quey de la que forman parte un miembro de cada grupo parlamentario. Esa investigación se iniciará por decisión del presidente del Congreso, motu proprio o a instancias de otro diputado.El Código de Conducta no contempla expresamente sanciones para quienes lo incumplan, pero s