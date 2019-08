Ciudadanos no valora los "tuits personales" de De Quinto mofándose de los pasajeros del 'Open Arms'

Publicada el 18/08/2019 a las 15:57 Actualizada el 18/08/2019 a las 17:27

La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias).

Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano !! https://t.co/8BCwFwRHBT — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 15, 2019

Hay veces que uno no puede callar. Espero que mi partido desautorice públicamente las declaraciones de nuestro diputado Marcos de Quinto sobre el @openarms_fund y condene sus insultos a diferentes usuarios de esta red social. — Javier Amador (@_JavierAmador) August 17, 2019

El secretario de Organización de Ciudadanos (Cs) Madrid,, ha pedido "no entrar a valorar tuits personales" como los del diputado de su formación Marcos de Quinto sobre las condiciones de los inmigrantes del Open Arms y ha recordado que la situación de estas personas es "bastante dramática".De Quinto criticó en su cuenta de Twitter a "la piadosa teocracia izquierdista" que "envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico" sobre el Open Arms y "alguno deque costearon su pasaje con las mafias", lo que originó numerosas críticas en esta red social e intercambio de insultos.En una comparecencia en Madrid para valorar la actual situación política, Zafra ha defendido que, añadiendo que en su formación son "todos muy libres y cada uno puede poner lo que quiera". "Pero no voy a entrar a valorarlo, lo importante, ya alejados de este tuit, es dar solución a un problema que es tremendamente preocupante para todos", ha señalado, para luego aseverar que la situación del Open Arms es "bastante dramática".Las palabras de Zafra llegan después de que durante la noche del sábado, un concejal de Cs en Las Palmas de Gran Canaria,, usase su cuenta en Twitter para pedir que la formación naranjacontra varios usuarios de esta red social. "Hay veces que uno no puede callar", asegura en un tuit el edil.