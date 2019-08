ERC pide superar la "dinámica autodestructiva" del independentismo y combinar el diálogo y la confrontación democrática

Publicada el 22/08/2019 a las 20:23 Actualizada el 22/08/2019 a las 20:40

¿Elecciones anticipadas?

Congreso

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha expresado este jueves que su partido siente "respeto absoluto" por la propuesta del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de, pero ha pedido que esto se combine con seguir apostando por el diálogo.Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas desde la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que se celebra en Prada de Conflent (Francia), donde"Con una mano la del diálogo, con la otra la de la confrontración democrática, la participación, la lucha y la protesta".Así, ha pedido que el movimiento independentista haga "compatibles" todas las aportaciones que se hagan sobre cómo se debe encarar el nuevo curso político, y. "Todas las aportaciones son complementarias y no deberían ser confrontadas. Las tenemos que hacer compatibles. Enfrentar diálogo con la confrontación con el Estado es tramposo", ha resumido la portavoz independentista.El partido que lidera Oriol Junqueras concluye queque se hagan sobre cómo afrontar la sentencia del Tribunal Supremo –como las que hace Torra y la propia ERC–, sin entrar en críticas cruzadas que, a su juicio, lo debilitan."Tendríamos que poder superar esta cierta dinámica autodestructiva en la que hemos caído como movimiento independentista. No nos hará ganar", ha resumido Vilalta, que cree que esta dinámica lo que hace es generar desconfianzas entre independentistas.Además, considera que el independentismo tiene que, en lugar de entrar en una fase de reproches entre los propios partidarios de la independencia de Cataluña.Ha asegurado que siguen existiendo conversaciones entre partidos y entidades independentistas para encontrar un denominador común sobre qué respuesta dar al Tribunal Supremo y: "Queremos que sea un éxito y trabajaremos para que lo sea".Como ya han expresado el líder del partido, Oriol Junqueras, y otro de los principales dirigentes, Pere Aragonès, Vilalta no ha descartado que una de las respuestas a la sentencia deba ser–algo que Torra rechaza–."No descartamos ninguna de las opciones democráticas que podamos tener encima de la mesa. No las descartamos si pueden ser un instrumento que nos haga más fuertes", ha expresado, aclarando que también existen otras posibilidades.Así, a su parecer, otra de estas opciones sería promover, es decir, sumar nuevos partidos al Ejecutivo de Torra, ahora formado solo por miembros de JxCat y ERC, para responder a unos meses de otoño que visualiza "inciertos y complejos".Más allá de la respuesta a la sentencia,, y Vilalta ha asegurado que la formación escuchará todas aquellas propuestas y enmiendas que se quieran presentar a la hoja de ruta que el partido elabora –la ponencia política y la organizativa–."Cualquier aportación que salga de militantes del partido será bienvenida porque somos una organización que quiere debatir,", ha prometido la portavoz y también diputada de ERC en el Parlament.