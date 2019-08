Marlaska confiesa que se cambia la cartera de bolsillo cuando va por Gran Vía y critica la oferta policial del PP para Barcelona

Publicada el 23/08/2019 a las 11:57 Actualizada el 23/08/2019 a las 11:58

Policía urbana con una planificación correcta

Crisis de seguridad y reforma del Código Penal

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado hoy que él,. El titular del Interior, que ha manifestado sentir preocupación por la inseguridad pública que se da en la ciudad de Barcelona,a esa problemática al registrar una iniciativa en el Congreso para que se envíen efectivos de Policía y Guardia Civil para atajar la delincuencia.En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Grande-Marlaska se ha referido a las declaraciones del consejero catalán de Interior, Miquel Buch, en las que apuntaba queEn este sentido, el ministro ha señalado que enes donde se producen los hurtos porque para el caco es "más fácil". Así, ha reconocido por ejemplo que él cuando pasa por la Gran Vía madrileña siempre se cambia la cartera del bolsillo trasero del pantalón al delantero.El ministro del Interior también ha respondido a la propuesta del PP dey ha señalado que los políticos no están para encontrar soluciones simples sino para". Así, ha apuntado que el PP da muestras de "ignorancia" en esta materia puesto que en la ciudad condal, la Policía ya cuenta con efectivos realizando labores de Policía Judicial.En este sentido, ha aclarado queaunque hay una colaboración estrecha entre ambos cuerpos. Así, ha recordado la reciente operación conjunta en narcopisos de Barcelona.Marlaska ha recriminado además al PP que hable ahora de reforzar la seguridad cuando". Asegura que desde el Ministerio llevan a cabo la oferta pública de empleo más importante en diez años con tasas de reposición del 115% en Policía y del 120% en Guardia Civil, "porque para dar seguridad se deben tener agentes".Además, ha recalcado que la seguridad en Barcelona es tan importante para el PSC que en el acuerdo de gobierno del Ayuntamiento se decidió que los socialistas catalanes asumieran la Concejalía de Seguridad. En este punto ha alabado la figura del nuevo teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, del que ha dicho que es "una de las personas que más sabe de seguridad".Sobre las declaraciones de éste de la semana pasada en las que apuntaba que se daba una crisis de seguridad en la ciudad condal, Marlaska ha reconocido quey ha añadido que aceptar esa realidad es un primer paso para adoptar las medidas necesarias.Con todo, señala que reformar el Código Penal para incrementar penas cuando se da violencia e intimidación en el robo "no sería la vía" adecuada, y apunta que las reformas en todo caso no deben "hacerse en caliente". "Los robos violentos tienen una pena importante en el artículo 142 del Código Penal y los jueces cuando hay violencia e intimidación grave en robo, es habitual que dicten prisión provisional", ha añadido.