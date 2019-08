Sanidad estudia el primer caso de listeriosis en el extranjero: un inglés que consumió carne mechada en Sevilla

Publicada el 26/08/2019 a las 12:57 Actualizada el 26/08/2019 a las 13:18

"El brote está remitiendo"

"Se podría haber actuado más rápido"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, ha confirmado que se está investigando el posible primer caso del brote de listeriosis en el extranjero por carne mechada contaminada de la marca La Mechá.Se trata de un inglés quey fue diagnosticado en Francia cuando volvía hacia su país desde la capital andaluza.Según ha avanzado Simón en declaraciones a la Cadena SER, este ciudadano británico se puso enfermo tras ingerir la carne contaminada y acudió a un centro de salud sevillano. Volviendo hacia Reino Unido,y finalmente fue dado de alta.Tras ser notificado este caso el viernes por la tarde,El director del Ccaes, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha señalado queya que una vez reciban la información tendrán que diferenciarla de la listeriosis que tengan a nivel nacional".Con respecto a la incidencia de casos, Simón ha asegurado que. "Tenemos algunos datos del fin de semana que indican que la tendencia ascendente en el número de casos ha continuado, aunque se han notificado pocos. El brote está remitiendo ya, puede haber algún repunte pero aparentemente sí que parece que está remitiendo. Puede que en los próximos días hablemos solo de algún caso esporádico asociado a alguna situación difícil de controlar", ha indicado.Sobre si puede confirmar que el segundo fallecido por listeria en Andalucía está relacionado con el brote, Simón ha afirmado que aún no se cuenta con esa información. "Ante una muerte hospitalaria, siempre hay un grupo de estudio de esta muerte que acaba de definir los diagnósticos de muerte.la listeriosis puede que haya acelerado el proceso, pero es difícil achacar la causa primaria de muerte a la listerioris", ha añadido.Por otra parte, ha asegurado que "obviamente" se ha producido una contaminación por listeria en la empresa Magrudis, responsable de la fabricación de los productos contaminados.mucha más de lo habitual, eso está claro. Esto implica que en algún punto ha habido un fallo mayor, no un pequeño error. O la entrada de listeria era importante o la conservación después no ha sido la adecuada", ha insistido.Simón ha reconocido que las acciones contra el brote "podrían haberse hecho más rápido y mejor", pero ha defendido que"Hay problemas especialmente importantes: la detección del problema y algunas medidas de control como la retirada del producto podría haberse acelerado, y el problema de etiquetado de muestras de carne generó algún retraso. Hay cosas que mejorar, algún retraso que podría haberse reducido claramente,, ha argumentado el experto.