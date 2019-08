La oposición fuerza a Sánchez a comparecer en el Congreso para informar de las cumbres europeas

Publicada el 27/08/2019 a las 12:24 Actualizada el 27/08/2019 a las 12:25

Estar en funciones no es "estar en Babia"

Gobernar es ser controlado

se ha unido este martes en el Congreso para forzar al presidente del Gobierno,, a comparecer en el Pleno de la Cámara con el fin de(UE). La comparecencia se calcula para la próxima semana, aunque está pendiente de fecha, según indicaron a Europa Press fuentes parlamentarias.La petición de comparecencia ha sido defendida por la diputada del PP Marta González Vázquez, quien ha recordado que, cuando estaba en la oposición, "el señor Sánchez vociferaba contra un Gobierno en funciones y ahora ese mismo". "Si no lo hace, atendiendo a la ley que le obliga, tendremos una muestra más de la arrogancia y el desprecio de Sánchez hacia los grupos parlamentarios", ha señalado.La solicitud fue respaldada por Ciudadanos, cuya portavoz en el debate, María Muñoz Vidal, ha querido dejar claro que estar en funciones no puede ser una "patente de corso" para el Gobierno. "Le damos la oportunidad de que deje de esconderse y que dé la cara ante los españoles", ha enfatizado.También Víctor Sánchez del Real, de Vox, ha coincidido en la necesidad de que el presidente vaya al Congreso "a explicar lo que ha defendido, por qué lo ha defendido y por qué ha fracasado"."Un Gobierno puede estar en funciones, pero lo que", ha resumido la diputada de Coalición Canaria (CC) Guadalupe González Taño.La pretensión del PP es celebrar una comparecencia "extraordinaria", lo que implicaría celebrar un Pleno esta misma semana, sin esperar al comienzo del periodo ordinario de sesiones. Sin embargo, desdeAsí, el representante del PNV, Mikel Legarda, ha reiterado su apoyo a la comparecencia del presidente, si bienEl secretario general del grupo de Unidas Podemos, Txema Guijarro, sostiene que gobernar implica a su vez, aunque no entiende la urgencia de celebrarla esta semana y admite que esas explicaciones de Sánchez se pospongan al periodo ordinario de sesiones.Desde el PSOE, su diputado Héctor Gómez ha indicado que el presidente tiene "la voluntad" de comparecer en el Congreso para informar de los consejos europeos, pero, a partir de la próxima semana.