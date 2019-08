PP exige que Montero dimita por "mentir" al apelar a un informe de la Abogacía del Estado que no tiene

Publicada el 27/08/2019 a las 17:42 Actualizada el 27/08/2019 a las 18:03

El PP ha reclamado la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o que sea cesada por el presidente del Gobierno porque le impide librar fondos de financiación para las autonomías, informe que todavía no tiene pero que espera recibir "en breve".Montero señaló recientemente que había consultado a la Abogacía sobre si el Gobierno, estando en funciones, podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica y transferir esos fondos a las Comunidades, que empiezan a sufrir las consecuencias de no recibir un dinero con el que contaban. La respuesta de los servicios jurídicos del Estado fue, según la ministra, queEl PP ha reclamado este lunes en el Congreso que Hacienda entregue el "supuesto" informe y fuentes del Ejecutivo han explicado este martes a Europa Press, pero que Hacienda está a la espera de recibirlo "en breve"."Se le pide la dimisión, ha dicho el portavoz económico del PP en el Congreso, Mario Garcés, para quien la responsable de Hacienda está utilizando a la Abogacía del Estado.Sobre el fondo del asunto, el PP sospecha "una razón oculta" para no liberar este dinero que corresponde a las autonomías y es, que en junio ya afrontaba una desviación del objetivo de estabilidad presupuestaria. "Retiene los fondos para cumplir. La fiesta de los decretos ley la pagan las Comunidades", ha asegurado.También se ha mostrado seguro de que el Gobierno podría aprobar el traspaso de la actualización de las entregas a cuenta así como del ajuste del IVA de 2017 pendiente de pagar. Desde el PP se alude a que en 2016, con un gobierno en funciones de Mariano Rajoy, estas entregas a cuenta se pagaron, aunque en aquel año había Presupuestos del Estado en vigor. El Gobierno ha asegurado que,A la espera de conocer ese informe de la Abogacía, Mario Garcés ha pedido al Gobierno que consulte a otros órganos como el Consejo de Estado paraque le permita traspasar esos fondos a las Comunidades.