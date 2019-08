Los presidentes autonómicos del PP exigen a Montero que reúna ya a las Comunidades por el problema de financiación

Publicada el 28/08/2019 a las 15:36 Actualizada el 28/08/2019 a las 15:37

El gobierno socialista en funciones se ha estado escudando en un informe inexistente de la Abogacía para no abonar a la Comunidad de Madrid 1.300 millones de euros.



Les pedimos que convoquen el Consejo de Política Fiscal y Financiera de manera inmediata para dar explicaciones. pic.twitter.com/fy4gRPRMJH — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 28, 2019

Los presidentes autonómicos del PP y los líderes del partido conservador en el resto de comunidadescon todas las autonomías para debatir el problema de financiación que afrontan.A través de las redes sociales, todos ellos, órgano que reúne al Ministerio y los gobiernos regionales para decidir asuntos de Hacienda que les afectan a todos. Este órgano tenía que haberse reunido este verano para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria del año que viene, pero no ha sido convocado al estar el Gobierno en funciones y no tener proyecto de cuentas del Estado para 2020.El Consejo es el único foro en el quepara discutir el agujero en las cuentas con el que afrontan la recta final del año., las transferencias que hace mes a mes a las comunidades según lo que corresponde a cada una, y tampoco ha pagado un ajuste del IVA de 2017 pendiente. Aduce que no puede hacerlo estando en funciones y con el Presupuesto prorrogado de 2018.para 2019. Ahora no llega el dinero previsto y los ejecutivos autonómicos tienen que hacer ajustes. La Generalitat de Cataluña va a llevar el asunto a los tribunales."Un Gobierno en funciones no es estar sin funciones"Los presidentes del PP de gobiernos autonómicos han exigido hoy al Gobierno que tome medidas.y Juanma Moreno ha exigido un Consejo de Política Fiscal monográfico y urgente sobre este asunto.En términos parecidos se han expresado el murciano Fernando López Miras o la madrileña, a los que se han sumado los líderes del PP en el resto de comunidades.Reclamaron en el Senado que se reunieran en la Comisión General de Comunidades María Jesús Montero y los consejeros, rechazada por el PSOE, y han exigido en el Congreso que se les entregue el informe de la Abogacía del Estado que, según el Gobierno, explica la imposibilidad legal de transferir esos fondos.