Torra, Junqueras y Puigdemont apoyan 'Tsunami Democràtic', una iniciativa ciudadana de respuesta a la sentencia del 'procés'

Publicada el 02/09/2019 a las 11:18 Actualizada el 02/09/2019 a las 11:49

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el líder de ERC encarcelado por impulsar el 1-O, Oriol Junqueras, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont han respaldado este lunes laTsunami Democràtic.A través de un apunte en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, el presidente ha coincidido con la iniciativa en que "los derechos, si no se ejercen, pierden sentido". "La defensa de la democracia y de nuestros derechos civiles, políticos y sociales,se tiene que hacer cada día. Estamos comprometidos. Suerte y adelante Tsunami Democrátic", ha añadido.A través de la misma red social y haciendo referencia a Tsunami Democràtic, Junqueras ha afirmado: "¡Votar no es delito! ¡La democracia prevaldrá por encima de todo y nos conjuramos para defenderla! ¡Siempre!".afirmando que "hay que recuperar la iniciativa y en todos los ámbitos" y la ha calificado de inteligente. "El compromiso con la no violencia nos hace más fuertes, que nadie tenga ninguna duda. Y sí, ahora comienza el tiempo de la reanudación", ha zanjado el expresidente.En un comunicado, Tsunami Democràtic se define como una "campaña constante, continua e inagotable" para responder a la sentencia del juicio del 1-O en el Supremo a través de laSostiene que en los últimos meses palabras como unidad, referéndum, democracia, derechos y justicia han perdido significado, y que "la desorientación y la frustración acumuladas por las consecuencias de la represión son evidentes" y se pueden profundizar con la sentencia.Por eso, apuestan por no desistir en la: "Para volver a generar esperanza hace falta que nos pongamos en movimiento. El compromiso de hombres y mujeres que durante generaciones han ejercido y ganado sus derechos en tantas luchas nos alienta"."Lo haremos pacíficamente, con serenidad y convencimiento. Lo haremos democráticamente, con determinación y de manera organizada. Nuestros ideales defienden libertades irrenunciables y persiguen la justicia social. Nos servimos de lacomo estrategias transformadoras. Ninguna violencia, pero toda la firmeza", reivindica.Asimismo, dice que buscarán potenciar un, y apela a la ciudadanía para sumarse: "Hay respuesta. Hay estrategia. Comienza una nueva ola y tu eres el protagonista. Tu eres el Tsunami. Cambiemos el estado de las cosas".El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri,en Twitter y la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha expresado: "Abramos nuevo ciclo, recuperemos la iniciativa, siempre desde la no violencia. Tsunami Democràtic. Objetivo independencia".