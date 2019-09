Frenar las "subidas abusivas" del alquiler, guarderías gratis, coches de combustión fuera y no permitir cortes de suministros por pobreza sobrevenida

Publicada el 03/09/2019 a las 17:57 Actualizada el 03/09/2019 a las 18:24

Reformar causas de despido y fin al factor de sostenibilidad

Tasa Tobin, tasa Google y prohibición de coches de combustión en 2040

No simultaneidad en permisos de maternidad y paternidad

Gratuidad de guarderías y de matrícula para mujeres en carreras técnicas

Recuperar bienes inmatricualdos por la Iglesia y prevenir a ludopatía

El PSOE ha incluido en su programa desu apoyo a la investidura, que hoy presenta Pedro Sánchez, algunas de las propuestas realizadas por la formación morada en el documento de agosto, entre las que están propuestas para frenar las "subidas abusivas" del precio del alquiler, así como no permitir los cortes de suministros de luz, gas y agua para las personas con pobreza sobrevenida.En el caso de la vivienda, los socialistas aceptan frenar las subidas abusivas del alquiler, aunque no concretan las mismas, pero sí incluyen estudiar nuevas opciones de carácter normativo, fiscal y estadístico, como el índice estatal de rentas de referencia, que había sido propuesto por la formación de Pablo Iglesias.El PSOE asume también la creación deque contribuya a controlar la subida de precios del alquiler, así como la aprobación de una Ley estatal de vivienda, garantizando el cumplimiento de los deberes reconocidos en la Constitución relacionados con la vivienda, evitando situaciones de desamparo y exclusión residencial, como había pedido la formación morada.Los de Iglesias reclamaron en concreto impulsara un precio asequible, como el derecho de superficie, la cesión de uso de vivienda o el cohousing --viviendas privadas con servicios comunes--, que se ha contemplado en el documento socialista.En materia laboral, el documento incorpora la propuesta de reformar las causas del despido objetivo, una de las demandas tradicionales de la formación morada que no estaba incluida en el programa con el que el PSOE se presentó a las elecciones generales. Pero no incluyecomo pedía Podemos, ni la eliminación inmediata de la prioridad del convenio de empresa y se limita a plantear la derogación de los "aspectos más lesivos" de la misma.En cuanto a las pensiones, los socialistas se comprometen a eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones públicas, dando un paso más sobre su compromiso inicial de reformarlo.La entrada en vigor del factor de sostenibilidad había sido ya aplazada hasta el año 2022, pero junto con su compromiso de eliminarla, el PSOE ofrece también suprimir el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que limita la subida a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit de la Seguridad Social, y se compromete a actualizarlas con el "IPC real", aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y las no contributivas.No obstante, el documento no incluye otras propuestas que Podemos hizo en agosto des para lograr cuanto antes igualarlas al SMI, o la jubilación con 35 años cotizados sin penalización.En cuanto a las medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, el PSOE quiere incrementar progresivamente la aportación del Estado, redefiniendo las fuentes de financiación y combatiendo eficazmente el fraude y la economía sumergida, así como mediante la reordenación de las deducciones, que también proponía Podemos, aunque no incluye aquí la propuesta de los morados de agosto de destopar las cotizaciones.En materia fiscal, el PSOE no ha incluido el impuesto a la banca en sus propuestas a Podemos, pero sí se compromete a reforzar, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios.También se propone la armonización a nivel europeo con el impuesto sobre las transacciones financieras (tasa Tobin), que grave con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas, y vuelve a plantear el impuesto sobre determinados servicios digitales (tasa Google) con el fin de gravar aquellas operaciones que actualmente no tributan.En el Impuesto sobre Sociedades, los socialistas insisten en establecer un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que se ampliará hasta el 18% para las entidades financieras y las empresas de hidrocarburos. El PSOE también ejercerá un mayor control sobre las SICAVS, y en el caso de las pymes, el tipo de Sociedades se rebajará del 25% al 23%.En el IVA, contempla reducir el tipo al 10% en el caso dey se compromete a promover el establecimiento de un impuesto sobre el CO2 a nivel europeo.Igualmente, aprobará una Ley contra el Fraude Fiscal, aumentará los activos de la Inspección de Hacienda y luchará contra los paraísos fiscales, se compromete a prohibir las amnistías fiscales y a reducir a 1.000 euros los pagos en efectivo.En su documento, los socialistas han recuperado la prohibición de la venta de coches de combustión de gastolina, diésel y gas para 2040 en su propuesta a Podemos y proponen un plan de ayudas al coche eléctrico "El PSOE asume la propuesta de Unidas Podemos de mediados de agosto de impedir los cortes de suministros de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad del ciudadano, como la pobreza sobrevenida, y también añade la creación de un 'bono social general', que incluya, además del eléctrico y el término, un bono gasista.Los socialistas también hacen un guiño a Iglesias al comprometerse a modificar "" de los permisos de maternidad y patermidad. Además, incluye la equiparación de ambos permisos para que sean de 16 semanas e intransferibles y retribuidos al 100% en 2021.El documento incorpora además, la propuesta morada de una Estrategia contra la soledad no deseada o la mejora de la financiación del Sistema de Dependencia para reducir un 75% la lista de espera de personas dependientes en situación más grave.En materia educativa, el PSOE ha volcado en su documento 26 de las 34 propuestas que hizo la formación morada el 20 de agosto. Así, asume la aprobación de una "Ley Básica de Educación que derogue la LOMCE" del PP; la aprobación de un plan general contra la segregación escolar y de otro para la prevención del acoso y la violencia en los centros educativos, así como garantizar la gratuidad "" de la educación obligatoria o revisar el actual sistema de becas.Asimila la gratuidad de la Educación Infantil para menores de 3 años;de la asignatura de Educación Física y apuesta por "impedir la segregación educativa por razón de sexo en los centros sostenidos con fondos públicos".Como novedad, también se incorpora la propuesta de la gratuidad de la primera matrícula universitaria en carreras denominadas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para las chicas cuando la carrera elegida tenga de media menos de un 30% de estudiantes mujeres.Los socialistas asumen, así mismo, la medida de Podemos de obligar a los locales de juego y apuestas a colocar en su entradasobre los peligros de la ludopatía.En el apartado de despoblación, proponen realizar un Inventario de los bienes inmuebles y rústicos en manos muertas (sin aprovechamiento económico), para dinamizar el mercado y favorecer el desarrollo de nuevas actividades económicas y la fijación de población.Además, el PSOE retoma, como pidió Podemos en agosto, la medida de recuperar los bienes matriculados indebidamente por la Iglesia católica.