Hallan el cuerpo sin vida de Blanca Fernández Ochoa en la sierra de Madrid

Una desaparición, en principio, voluntaria

Sánchez y otros líderes políticos expresan su pesar por su muerte

La solidaridad, el apoyo y el calor humano se han sentido estos días en la sierra de Cercedilla. Profesionales de las FCSE, servicios de emergencias y numerosos voluntarios se han volcado en la búsqueda de #BlancaFernándezOchoa.

Pero no pudo ser.

Mi cariño para toda su familia. pic.twitter.com/dQsrKpIe8P — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 4, 2019

⚫️ Lamento mucho la pérdida de la deportista #BlancaFernándezOchoa. Una vida entera llevando el nombre de nuestro país por todo lo alto. Un fuerte abrazo para toda su familia en estos momentos tan complicados. Descanse en paz. https://t.co/HyRHgnv21C — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 4, 2019

Un perro policía, guiado por un guardia civil retirado,. Fuentes policiales no han concretado a Europa Press que se tratara del cuerpo sin vida de la exesquiadora, algo que han confirmado posteriormente diversos medios.Fue un vecino de Cercedilla el que informó hoy a los agentes que se había encontrado con Blanca a finales de agosto yPor ello, se ha preparado esta mañana una ruta específica para peinar esa zona y entonces, en un momento dado, sobre las 13.30 horas, un perro, guiado por un guardia civil, han hallado el cuerpo.Tras el hallazgo del cadáver, se ha formado unapara que se dirija al lugar, situado en las inmediaciones del conocido como el Pico de La Peñota. La comitiva está formada por el juez de Guardia, la Policía Judicial, el secretario y el forense se desplazará a la zona. La policía científica será quien haga la inspección ocular para recoger los vestigios.El cadáver de Blanca Fernández Ochoa ha sido localizado, en el borde de la zona de búsqueda de la exesquiadora desaparecida, que, ha informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación. El pico, situado ya cerca de Segovia, tiene una altitud de 1.945 metros y el punto donde ha sido encontrado el cuerpo es un lugar boscoso con poca visibilidad, por lo que los drones no la habían sobrevolado. La Peñota está a unas dos horas en el que se encontró el coche de Blanca, estacionado, al menos, desde el día 25 en el aparcamiento de Las Dehesas de Cercedilla.La Peñota es, con una altitud de 1945 metros. Está situada en el límite de la Comunidad de Madrid y la Provincia de Segovia (España). Su cara sur está dentro del término municipal madrileño de Los Molinos y la norte en el término segoviano de El Espinar. Se alza entre el puerto de Guadarrama, al oeste del pico, el valle de la Fuenfría, al este, y el valle del río Moros, al norte., que la difundió por todas las redes sociales. Así, indicaba que había desaparecido una semana antes, el día 23, y que fue vista por última vez en Aravaca. Sin embargo, poco después se conoció que había visto por última vez el día 24 comprando queso manchego en una charcutería de un conocido centro comercial de Pozuelo de Alarcón, tras salir de la casa en la que vivía junto a su hermana y su cuñado en el madrileño barrio de Aravaca.Una empleado del hogar la vio salir de esa casa provista de dos bastones para caminar por el monte. Además, en el supermercado llevaba ropa de trekking yPor otro lado, sobre las seis de la mañana del día siguiente, por lo que todos los esfuerzos de búsqueda se centraron allí, una vez comunicó la familia su desaparición.Así, desde el domingo, el mayor de la historia de la Comunidad de Madrid. Así, hasta hoy se han configurado doce rutas por día compuestas por más de 300 personas, entre profesionales y especialistas (guardias civiles, policías nacionales, policías locales, agentes forestales, bomberos y Protección civil) y de voluntarios.El presidente del Gobierno en funciones,y otros líderes políticos han utilizado las redes sociales para expresar su pesar por la muerte de la esquiadora y dar su apoyo a la familia. Sánchez ha asegurado que pese al esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios de emergencias y los voluntarios "no pudo ser". "La solidaridad, el apoyo y el calor humano se han sentido estos días en la sierra de Cercedilla", ha agregado el presidente. "Mi cariño para toda su familia", ha concluido.La presidenta de la Comunidad de Madrid,, y el vicepresidente regional,, han lamentado este miércoles la pérdida de la deportista. "Una vida entera llevando el nombre de nuestro país por todo lo alto. Un fuerte abrazo para toda su familia en estos momentos tan complicados. Descanse en paz", ha sostenido la dirigente madrileña, a través de su cuenta de Twitter. También por esta vía el número dos del Ejecutivo regional ha trasladado su "más sentido pésame a su familia" y su reconocimiento a todos los profesionales que han participado en su búsqueda.Por su parte, el presidente del, ha manifestado que en el organismo están "consternados y apenados por el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa", a la que ha definido como "una leyenda del deporte español y mundial". "Absolutamente consternados y apenados por el fallecimiento de Blanca Fernández Ochoa. Mi más sincero pésame y el de todo el movimiento olímpico español a sus familiares y amigos. Hoy decimos adiós con tristeza a una leyenda del deporte español y mundial. DEP", despidió Blanco a la exesquiadora.