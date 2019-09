Vox insiste en que los niños asesinados en España mueren "mayoritariamente en manos de una mujer" pese a que es mentira

Publicada el 06/09/2019 a las 11:03 Actualizada el 06/09/2019 a las 12:49

Cifra desmentida

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados,, ha insistido en que en España se producen más asesinatos de niñosy ha vuelto a cuestionar la ley de protección contra la violencia de género."En España, los niños que mueren, que no son pocos,: de sus cuidadoras, de sus abuelas o de sus madres, por desgracia", ha indicado el dirigente de Vox en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press, en la que ha añadido que "no por ello" la formación "habla de violencia feminista".Espinosa de los Monteros ha reiterado la petición de reformar el Código Penal para "acabar con todo tipo de violencia sea cual sea su origen" y ha recordado, en alusión a la violencia machista, que la legislación actual ya prevé la existencia de agravantes en aquellos delitos en "que haya una diferencia de fuerza o de capacidad"."No se trata de culpabilizar a los hombres, sino de analizar cada caso", ha indicado el portavoz parlamentario, quien ha añadido que "". Por ello, se ha mostrado a favor de "agravar las penas". "Por eso creemos en la cadena perpetua", ha concluido.Sin embargo, esta afirmación ya fue desmentida por diferentes medios, entre ellos Newtral . Las mujeres no cometen más filicidios que los padres, sino que el género de los autores de este tipo de homicidios ha estado equilibrado en los últimos años. Tomando los datos de 2014 a 2016, de un total de 21 casos, nueve madres fueron condenadas por este tipo de delito, mientras que los padres fueron también nueve. En los dos casos restantes los autores fueron ambos progenitores. Por lo tanto, estos datos desmienten esta afirmación: los asesinatos de niñosLas cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según datos de 2017, de 1.698 niños fallecidos ese año, solo 19 fueron por homicidio. Esta cifra dista mucho de las empleadas anteriormente por el partido, que barajan la aportada por Asociación Profesional de Criminólogos de España (Asprocrime), en concreto por el Doctor Carlos Cuadrado.Cuadrado alegó en el total de niños asesinados por sus madres son 57, incluyendo madrastras y parejas de padres, así como muertes por abandono. Sin embargo,, y se limita a atribuirlas a "diversas fuentes", entre ellas "propias" y "confianza". La asociación se critica al INE y le acusa de recoger unicamente sucesos mediáticos o contabilizar el fallecimiento cuando sale la sentencia, y no cuando se produce el homicidio.