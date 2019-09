Junqueras critica a Puigdemont por decir que "votar debilita las instituciones"

infoLibre

Publicada el 06/09/2019 a las 11:55 Actualizada el 06/09/2019 a las 12:15

La CUP rechaza constituir un gobierno de concentración

El líder de ERC, Oriol Junqueras , ha criticado este viernes al expresidente, Carles Puigdemont, por defender que "". "No se había visto nunca que alguien diga que el hecho de votar debilita las instituciones", ha expresado el líder republicano en prisión provisional en la cárcel de Lledonres a través de un tuit recogido por Europa Press.Junqueras había manifestado la posibilidad decontra él y el resto de líderes políticos impulsores del 1-O que se encuentra recluidos en prisión, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, planteó un gobierno de concentración como respuesta para "fortalecer las instituciones".El miércoles, en una rueda de prensa en Bruselas junto al presidente Quim Torra, Puigdemontbajo el argumento de que "el fortalecimiento de las instituciones no es compatible con las prisas electorales". El expresidente se había reunido con diputados, senadores y consejeros de JxCat y, tras la reunión sostuvo: "Las instituciones se tienen que reforzar y las elecciones debilitarían las instituciones. En un ciclo que va a venir presidido por una condena al Govern y al Parlamento de Cataluña, tanto Govern como Parlament deben responder fuertes y ahora tenemos una mayoría clara".En su apunte en Twitter, Junqueras replica: "¿Desde cuando eldebilita las instituciones de un país?La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent, por su parte, ha descartado este viernes formar parte de un gobierno de concentración como una de las posibles respuestas a la sentencia. "¿Con qué objetivo? No lo vemos en ningún caso porque los objetivos que rodean a este Gobierno están bastante claros: gestionar las migajas del marco jurídico actual y", ha criticado la diputada en una entrevista de Ràdio 4 recogida por Europa Press.La diputada se ha mostrado crítica con la acción política del Govern, ha sostenido que la legislatura en curso está "" y no ve por el momento motivos para dar su aval a unos presupuestos. "Es prácticamente imposible", ha dicho tras explicar que en la reunión con miembros de la Conselleria de Economía les trasladaron las cifras macroeconómicas de las cuentas.Ha explicado que son partidarios dea la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del 1-O, ha concretado que se están haciendo "muchos esfuerzos, pero en precampaña es difícil" llegar a ese acuerdo.Preguntada por si serían partidarios de investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que el miércoles dijo continuar estando a disposición del Parlament para ser investido, ha advertido de que, pese a que en su momento estaban dispuestos, "ahora es otro momento".Ha recordado que ya se convocó un pleno de investidura en enero de 2018, que el candidato era Puigdemont y que "los únicos que estaban en el pleno" para investirlo eran ellos. Por eso, y teniendo en cuenta los precedentes de la formación que lidera Puigdemont, ha exigido a JxCat no generar "" a los ciudadanos .