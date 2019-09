Cs insiste en que el independentismo "quiere repetir el golpe" y que el 155 es necesario

Publicada el 09/09/2019 a las 09:24 Actualizada el 09/09/2019 a las 10:21

Sentencia

La portavoz de Cs en el Parlament,, ha alertado este lunes de que, ha criticado que el Gobierno central no haga nada para evitarlo, y ha considerado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución es una reacción necesaria cuando hay dirigentes que se saltan la ley.Además, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que se aparte porque no tiene estrategia "más allá de la confrontación con el Estado", ha criticado en una entrevista en El Periódico recogida por Europa Press."No podemos someter la agenda de los catalanes a la agenda del independentismo y la desobediencia", ha añadido, y, en sus palabras.Preguntada sobre la unidad con PP y PSC y sobre formar parte de una candidatura como la de Navarra Suma en España y Cataluña, ha considerado que el PP lo ofrece "para ocultar un poco sus malos resultados"."España suma sería regalar a (Pedro) Sánchez el sueño de volver a las dos Españas, al enfrentamiento entre rojos y azules", ha seguido, y ha dicho que se debe sumar con inteligencia y que aunque España sume, la corrupción resta.Preguntada Roldán por la respuesta del independentismo a la sentencia, ha señalado queAdemás, la líder naranja ha comentado sobre la campaña Tsunami Democràtic que han escogido bien el nombre "porque un tsunami lo destrozada todo por allá donde pasa, y esto es lo que está haciendo el independentismo".Sobre la marcha de dirigentes de Cs de las filas naranjas, ha dicho que su decisión es respetable y que "no es Cs quien ha cambiado, sino estas personas".