Ciudadanos rechaza presentar una moción de censura contra Torra porque no suman con PP y PSC

Publicada el 16/09/2019 a las 17:08 Actualizada el 16/09/2019 a las 17:21

PSC sobre la moción: "Se presentan cuando se pueden ganar"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, ha rechazado este lunes la propuesta del PP de presentar unaentre estos dos partidos y el PSC contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya que estos tres partidos no suman mayoría en el Parlament: "La injusta ley electoral hace imposible esa suma".Lo ha dicho en un tuit recogido por Europa Press, en el que también ha apelado al PP a aceptar la propuesta de Cs deen la investidura de Pedro Sánchez a cambio de tres condiciones: romper el Gobierno de Navarra, aplicar el 155 en Cataluña y no indultar a los presos soberanistas, y no subir los impuestos."Lo que sí podemos y debemos hacer es proteger la libertad y los derechos de los catalanes con una negociación como la que ha propuesto hoy Albert Rivera para aplicar la Constitución.", ha defendido.El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este lunes que las mociones de censura, y ha insistido en la necesidad de una convocatoria de elecciones catalanas.Ha afirmado que "ante un Govern muy dividido y muy inoperanteen Cataluña, y ha considerado que es un Ejecutivo que no soluciona problemas.Preguntado por la posibilidad de que se forme uncomo respuesta a la sentencia del 1-O, ha señalado que seria de concentración soberanista y ha remarcado que ha escuchado diferentes propuestas, sobre todo de ERC, y ha pedido que se pongan de acuerdo porque constata, según él, "mucha división en el Govern y desorientación en los partidos".Sobre las críticas al alcalde de Badalona, el socialista Àlex Pastor, por rechazar un centro de menores migrados sin referentes familiares en la localidad, Illa ha dicho que el municipio ya cuenta con centros de este tipo, y ha reprochado lapara hacer frente a esta problemática por la actitud del conseller Chakir el Homrani, que, según él, convierte un problema difícil en más difícil todavía.