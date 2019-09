Directo | Rivera y Casado se ven en privado este lunes para analizar una eventual abstención

Publicada el 16/09/2019 a las 17:14 Actualizada el 16/09/2019 a las 18:53

El Rey recibe en audiencia a Alberto Garzón Espinosa, de Izquierda Unida (Unidas Podemos).https://t.co/OMahq3ExnN pic.twitter.com/UWpAF2tYqq — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 16, 2019

"Es difícil saber si la oferta de Ciudadanos va en serio o es un jugada de póker, porque todo el mundo piensa más en las próximas elecciones que en las próximas generaciones"



@agarzon en @todoesmentiratv #TodoEsMentira16S pic.twitter.com/0H1UhxyIAM — Izquierda Unida (@iunida) September 16, 2019

El Rey recibe en audiencia a Yolanda Díaz Pérez, de en Común-Unidas Podemos (Podemos-Eu-Mareas en Común-Equo). https://t.co/OMahq3ExnN pic.twitter.com/svaRNXTsUp — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 16, 2019

La proposta de Rivera posa de manifest que no hi ha cap obstacle perquè #PP i #Ciutadans bloquegin la investidura.

Sobre les condicions que proposa no hi ha cap pacte amb #Bildu i sempre hem defensat el marc de convivència vigent. pic.twitter.com/woGp2zJKIo — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) September 16, 2019

@sanchezcastejon: No existe alternativa parlamentaria distinta a un Gobierno del #PSOE



Cuando uno escucha la propuesta del sr. Rivera no hay ningún obstáculo real para que PP y Cs se abstengan y permitan iniciar la legislatura.#ProgramaComúnProgresista pic.twitter.com/MO81w2Zq6G — PSOE (@PSOE) September 16, 2019

Equo traslada al Rey que todo apunta a elecciones porque Sánchez no quiere un Gobierno de coalición. https://t.co/V1Wfz8A0RR — EQUO (@Equo) September 16, 2019

"Precisamente estos días hemos visto cómo el Gobierno puede estar en funciones, pero la vida no lo está"



Rueda de prensadespués de la ronda de consultas para la investiduracon el Rey[1/n] pic.twitter.com/Fsny2DKFij — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) September 16, 2019

Sánchez ha llevado a España a una situación límite, pero su fracaso no puede ser el fracaso de España. Desde la oposición ofrecemos una solución de Estado. Con 3 condiciones:

1️⃣Gobierno constitucionalista en Navarra

2️⃣No a los indultos

3️⃣No subir impuestos a familias y autónomos pic.twitter.com/ptTLt0t0Vo — Albert Rivera (@Albert_Rivera) September 16, 2019

Faltan poco más de 24 horas para que el rey Felipe VI decida si encarga o no a Pedro Sánchez presentarse a una nueva investidura. Sigue minuto a minuto entodos los movimientos de los partidos a lo largo de este lunes:Diferentes cargos y parlamentarios del PP consultados por Europa Press han coincidido este lunes en que el movimiento de Ciudadanos proponiendo a Pablo Casado desbloquear la investidura de Pedro Sánchez si asume tres compromisos relativos a Navarra, Cataluña y la economía es un "intento a la desesperada" por recuperar protagonismo y frenar la caída de votos que recogen las encuestas. Algunos dirigentes lanzan duras críticas en privado y hablan de "paripé" y "tacticismo" del partido naranja.El Rey recibe en audiencia al coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón Espinosa, dentro de la ronda de contactos para estudiar la posibilidad de designar a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia.El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón, ha señalado este lunes que Podemos "ha pecado de ingenuidad" al pensar que el PSOE estaba por la labor de acordar un Gobierno de coalición con ellos, y ha apuntado que si bien entre los morados e IU hay diferencias, ambas formaciones están del lado "de la clase trabajadora". En una entrevista en Cuarto recogida por Europa Press, Garzón ha avanzado que, en caso de una repetición electoral, volverán a presentarse en coalición con Podemos porque no pueden mantenerse en una posición equidistante o de punto intermedio entre los morados y el PSOE: "Tengo muy claro que el problema es Pedro Sánchez".El Rey recibe en audiencia a Yolanda Díaz Pérez, de en Común-Unidas Podemos, dentro del marco de la ronda de contactos para estudiar la posibilidad de designar a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia.El presidente de Ciudadanos,, y el líder del PP,, mantendrán una "reunión privada" este lunes por la tarde en el Congreso en la que hablarán del plan de Rivera para que ambos partidos permitan la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno a cambio de una serie de condiciones. Así lo han comunicado fuentes de la formación naranja y se ha confirmado también desde el partido de Casado, aunque no han precisado la hora ni el lugar del encuentro entre los dos líderes. Al término de la reunión, se informará a los medios de comunicación.El secretario de Organización del PSC,, ha asegurado que la propuesta que ha lanzado el líder de Cs, Albert Rivera, para abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez demuestra que PP y Cs no tienen "razones objetivas para bloquearla". Lo ha dicho en rueda de prensa después de conocer la propuesta de Rivera de abstenerse tanto PP como Cs si acepta un "Gobierno constitucionalista en Navarra", si asume la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en caso de que el presidente de la Generalitat,, no acate la sentencia del 1-O y rechaza indultar a los líderes independentistas si son condenados, y si promete no subir los impuestos ni la cuota de los autónomos.El portavoz de ECP en el Congreso,, ha exigido al PSOE y al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que rechace "muy rotundamente" y con claridad la propuesta de Cs de abstenerse en su investidura a cambio de tres condicione. "Pedimos a la dirección socialista, muy especialmente al PSC, que rechace muy rotundamente esta puerta abierta. A que la cierre", ha afirmado en declaraciones a los medios, ya que considera que esta propuesta de Cs ha abierto por primera vez la puerta a un gobierno entre el partido naranja y el PSOE.El presidente del Gobierno en funciones,, ha contestado a la propuesta del líder de Ciudadanos,, subrayando que no existe" que impida a los naranjas y al PP abstenerse para facilitar la investidura del líder socialista. En declaraciones a los medios de comunicación desde Almansa (Albacete), Sánchez ha señalado que su Gobierno ya cumple las condiciones que Rivera exige para facilitar su investidura y que pasan por iniciar conversaciones para un Gobierno de coalición "constitucionalista" con UPN en Navarra; comprometerse a no indultar a los presos del procés'y con la aplicación del 155 en Cataluña y garantizar que no se subirán impuestos a las familias ni cuotas a los autónomos.La presidenta del Gobierno de Navarra,, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de "utilizar a Navarra como ariete contra Pedro Sánchez para que no haya un Gobierno en España" y ha asegurado que su Ejecutivo no tiene "ningún pacto" con EH Bildu. "Rivera pide que el Gobierno de Navarra rompa su pacto con Bildu y no tenemos ningún pacto con Bildu", ha remarcado Chivite en declaraciones a los periodistas al término de la reunión que ha mantenido este lunes en Pamplona con el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska.El diputado de Equo,, ha transmitido este lunes al rey que su formación no ve en el "horizonte" un acuerdo con el PSOE para lograr un Gobierno de coalición, porque Pedro Sánchez lo rechaza, y que, así las cosas, "todo apunta" a que el país tendrá que celebrar unas nuevas elecciones. López de Uralde ha sido el primer representante del grupo confederal de Unidas Podemos que ha sido recibido por el jefe del Estado en el marco de la ronda de contactos que éste ha abierto con las formaciones políticas para sondearles sobre qué posibilidades hay para volver a designar a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia.El Gobierno considera que ya está cumpliendo las condiciones que el líder de Ciudadanos,, le pone para abstenerse y permitir su investidura, por lo que sigue reclamando a PP y Ciudadanos una "abstención técnica" para que permitan únicamente que el Ejecutivo eche a andar, sin comprometerse a ejercer de sostén parlamentario de Sánchez. Tras el sorpresivo anuncio de Rivera, que ha citado esta tarde al PP para proponer entre los dos a Sánchez una abstención ligada a tres condiciones sobre Navarra, Cataluña y la economía, fuentes del Ejecutivo han indicado a Europa Press que las exigencias de Rivera no se basan en "razones objetivas".El diputado de Compromís en el Congreso,ha trasladado este lunes al rey la conveniencia de que el PSOE mantenga la oferta de coalición que hizo en julio a Unidas Podemos para un Gobierno de coalición con el fin de evitar unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre. Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a su reunión con el monarca en el marco de la ronda de contactos que éste ha abierto con las formaciones políticas para sondearles sobre qué posibilidades hay para volver a designar a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia. Baldoví se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de que Sánchez acabe sumando los apoyos necesarios para ser investido presidente y, por ello, ha trasladado al monarca una propuesta "a la desesperada" por si hubiera algún viso de prosperar, y es que el PSOE y Unidas Podemos cedan en sus posiciones para evitar una nueva cita con las urnas.El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que ambos partidosde Pedro Sánchez a cambio de que el líder del PSOE asuma tres compromisos relativos a Navarra, Cataluña y la economía española. En rueda de prensa en la sede de Cs tras la reunión de la Ejecutiva Permanente, Rivera ha informado de que se había puesto en contacto con Pablo Casado, y se va a reunir con él esta tarde, para intentar pactar una "solución de Estado" que evite la repetición de las elecciones el 10 de noviembre, ante el "fracaso" de Sánchez a la hora de pactar con Podemos. El planteamiento del líder naranja es, ofreciendo a Sánchez la abstención de ambos partidos si acepta un "Gobierno constitucionalista en Navarra", si asume la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña en el caso de que Quim Torra no acate la sentencia del 'procés' y rechaza indultar a los líderes independentistas que sean condenados y si promete no subir los impuestos ni la cuota de los autonómos.