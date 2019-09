Tensión en el Parlament tras el encarcelamiento de los CDR

Publicada el 26/09/2019 a las 19:31 Actualizada el 26/09/2019 a las 21:24

Ciudadanos también abandona el hemiciclo

Medidas frente a un Parlament que "jalea el terrorismo"

ERC sobre Ciudadanos: "Su actitud nos da asco"

JxCat: "Han superado todos los límites"

Los comuns, preocupados por "los derechos de defensa" de los CDR

El Parlament aprueba dos declaraciones en favor de los CDR

Los cuatro diputados de la CUP en el Parlamenteste jueves tras hacerse público que el juez ha enviado a prisión a siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR): "". El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha ordenado este jueves prisión provisional para esos siete miembros, que han pasado este jueves a disposición judicial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.En ese momento y tras votar en el Parlament a favor de una propuesta de resolución por la que la Cámara catalana que pide a la, el diputado de la CUP Carles Riera ha pedido la palabra para lamentar: "Ya tenemos 16 presos políticos por la represión del Estado"."Habrá decisiones judiciales que dictarán prisión incondicional. Este hecho requiere una respuesta institucional. Le solicito la suspensión temporal del pleno y la convocatoria de la Junta de Portavoces para, ha espetado Riera al presidente del Parlament, Roger Torrent.El presidente de la Cámara le ha pedido que esperara a finalizar las votaciones del Debate de Política General para tomar una decisión sobre reunir a la Junta y Riera ha replicado: "No podemos normalizar la situación de excepcionalidad. Abandonaremos el pleno". Tras retirarle la palabra, Riera y los diputados de lay con su marcha los grupos independentistas han perdido la mayoría en el pleno para el resto de votaciones del Debate.El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha expulsado al presidente del grupo de Cs en la Cámara, Carlos Carrizosa, tras una bronca sobre el encarcelamiento de siete miembros de los CDR, y el grupo naranjaEn los últimos minutos del Debate de Política General en el que la CUP ya había abandonado el hemiciclo, los grupos de ERC y JxCat, tal y como habían solicitado los cupaires. Gemma Geis por parte de JxCat y Sergi Sabrià de ERC han apoyado esa reunión y el republicano ha añadido que rechazan la violencia, pero ha querido "denunciar que en el Estado todavía hay un tribunal especial, que llevó a los Jordis y a los miembros del Govern a la cárcel", lo ha que levantado los gritos de "Libertad" de los diputados independentistas y del presidente de la Generalitat, Quim Torra.Carrizosa ha pedido la palabra para criticar lo que ha tachado de, ha dicho sentir vergüenza y ha interpelado a diputados independentistas: "En este Parlamento se está amparando a personas que mediante resolución judicial han entrado en prisión por presuntamente hechos como atentar contra todos los catalanes, contra la convivencia". "Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo", ha gritado, y algunos diputados como Ernest Maragall (ERC) se han levantado y se han encarado, para después salir de la sala.El líder del PSC-Units en el Parlament, Miquel Iceta, ha lamentado lo sucedido y ha recordado que la "Cámara catalana debería ser la sede del respeto a las libertades de todos, también a la presunción de inocencia", y ha dicho estar a, pero ha recordado la conveniencia de no hacer entrar en colisión la separación de poderes.Tras ello, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha dicho que hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo, pero también "el honor" de la Guardia Civil y la justicia española. Desde las filas de los comuns, Susana Segovia también ha dicho apoyar la reunión de la Junta porque considera que los encarcelamientos afectan a la sociedad y el Parlament debe ser un reflejo de la sociedad, por lo que cree positivo abordar la situación. Mientras Torrent daba la palabra a Iceta, Fernández y Segovia, ha llamado al orden en cuatro ocasiones a Carrizosa,Carlos Carrizosa, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que tome medidas frente a un Parlament que "jalea el terrorismo", al criticar los partidos independentistas los encarcelamientos de siete miembros de los CDR acusados de un presunto delito de terrorismo. En una rueda de prensa tras finalizar el Debate de Política General, el líder de Cs en el Parlament ha dicho que es "inconcebible que Pedro Sánchez no haga nada ante uny expulsa la libertad"."¿Qué más tiene que pasar ante los que quieren poner bombas en el Parlamento? ¿Tiene que morir alguien?", ha opinado Carrizosa, que ha planteadoante el capítulo de este jueves. Considera que lo que ha pasado en el Parlament es grave porque en el pleno diputados se levantan a aplaudir a aquellos que "ante un juez han reconocido haber comprado explosivos y haber proyectado objetivos terroristas". Por todo ello, ha insistido a Sánchez en que haga algo para "que se cumpla la Constitución, para que un gobierno, que sigue dividendo a los catalanes, no jalee el terrorismo, jaleando la violencia, ni se pasee con exterroristas como Otegi".El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha asegurado este jueves que están hartos de la actitud de Cs en la Cámara catalana después de los sucesos de este jueves:En una rueda de prensa con los diputados de su grupo, ha defendido que el movimiento independentista es cívico y pacífico, y que quieren hacer prosperar sus ideas en las urnas: "Que utilicen el terrorismo que tanto daño ha hecho en la sociedad catalana nos repugna". "Lo que hemos vivido hoy es una nueva pieza en unay contra el movimiento independentista. Queremos hacer un llamamiento a la calma. Estaremos siempre en pie determinados contra la causa general que están haciendo contra el independentismo, de manera cívica y pacífica", ha asegurado.Además, han criticado que se esté aplicando la ley antiterrorista y ha insistido en que se está "entrando en unaen la causa general contra el independentismo". En la rueda de prensa también ha participado el diputado y exconseller Ernest Maragall y ha clamado: "Basta de amenazas. Seguiremos gritando libertad", como han hecho en el pleno.El portavoz de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha responsabilizado este jueves a Cs de latras el encarcelamiento de siete miembros de los CDR: "Han superado todos los límites". "Cs querría arrastrarnos al resto de fuerzas políticas a convertir este Parlament en un plató de televisión donde haya más discusión y más gesticulación que el debate político en profundidad", ha afirmado en rueda de prensa tras el Debate de Política General.Pujol ha razonado que en el Parlament debe hacerse un debate político en profundidad para que sea uny ha asegurado que JxCat seguirá defendiéndolo: "No caeremos en la provocación, este Parlament sirve y tiene que servir para hacer política".Preguntado por el encarcelamiento de los miembros de los CDR por parte de la Audiencia Nacional, ha dicho que prefiere ser "prudente" en la valoración de estos hechos después de otros casos de acusaciones de terrorismo a activistas independentistas que se han acabado archivando. Además, ha insistido en el: "Somos gente de paz, de diálogo, de consenso, y la verdad es que produce perplejidad ver como hay un relato que habla de violencia y terrorismo en Cataluña".La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha expresado su preocupación por "los" de los siete miembros de los CDR que han sido enviados a prisión por presunto terrorismo este jueves.En rueda de prensa, ha alertado de que "no se está respetando su presunción de inocencia" y ha considerado que no tendrían que estar encarcelados. Ha insistido en que, sino que es un movimiento pacífico y considera una irresponsabilidad hacer esta vinculación, por lo que ha hecho un llamamiento a la "serenidad".Asimismo, ha acusado a Cs de tener un, de haber dictado sentencia a los siete CDR antes de ser juzgados y de utilizar este hecho para hacer la campaña electoral del 10N, según ella. Albiach ha cargado contra el partido naranja también por la crispación que se ha generado en el pleno: "Sentimos vergüenza de que Cs esté intentando convertir el Parlament en un circo, en una bronca permanente".La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado este jueves tras el Debate de Política Generalde los siete miembros de los CDR encarcelados, aunque los documentos no han tenido el respaldo ni de Cs ni del PSC ni del PP.De hecho, Cs no se ha personado en la reunión de la Junta tras la expulsión de Carlos Carrizosa, y los representantes de los socialistas y los populares, se han levantado de la mesa porque no compartían el texto que se estaba construyendo a partir de una propuesta de la CUP, por lo que el texto resultante, porque ello requiere del apoyo de todos los grupos.Además, durante la negociación, los cupaires han rechazado los matices que el resto de grupos querían incluir en su escrito así que han mantenido el original y. El texto de JxCat, ERC y Comuns señala una "campaña de criminalización" del movimiento independentista, en lo que aseguran es un intento de equipararlo con el terrorismo, rehúsa de forma explícita la violencia y se reafirma en las vías democráticas para lograr objetivos políticos legítimos.Asimismo, rechaza la operación impulsada por la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, así como las "" como el derecho a la presunción de inocencia de los siete miembros de los CDR que ingresaran en prisión incondicional.En este sentido, alerta de la "deriva represiva y autoritaria del Estado", y reafirma el compromiso del Parlament con la libertad, la democracia y la defensa de los derechos civiles, y pide elde las personas perseguidas y presas por sus ideas políticas, concluye.La declaración de la CUP también traslada su solidaridad con los miembros de los CDR que han sido enviados a prisión, y manifiesta suque ven contra ellos, además de exigir su liberación inmediata y el archivo de las causas abiertas.El documento de los cupaires añade que el Parlament "persistirá en la, y trabajará de forma incansable hasta su liberación y hasta el efectivo ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo catalán". Fuentes parlamentarias han explicado que los socialistas han reprochado en la junta hacer "una declaración que ponga en duda la actuación de otros poderes del Estado", han pedido no precipitarse cuando los delitos que se imputan son tan graves y han descartado su participación.Otras fuentes, han explicado que los populares se han desmarcado totalmente "porque quieren", y han pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que investigue quién es la persona que desde el palco de los invitados les ha insultado en el pleno.Después de aprobarse en la Junta de Portavoces, el presidente de la Generalitat, Quim Torra,a través de una publicación en Twitter recogida por Europa Press. "Nos quieren hacer caer en provocaciones. Nos quieren desmovilizar. Nos quieren atemorizar. No lo conseguirán", ha afirmado.