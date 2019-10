Trump propuso disparar a las piernas de los migrantes que cruzan la frontera e instalar fosos con serpientes, según 'The New York Times'

Publicada el 02/10/2019 a las 09:44 Actualizada el 02/10/2019 a las 13:33

El presidente de Estados Unidos,, sugirió hace unos mesesque cruzaran irregularmente la frontera con México, de acuerdo a un artículo publicado este martes por The New York Times (NYT).El diario neoyorquino, que citó a una docena de funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, hizo una reconstrucción de las semanas que en marzo y abril condujeron a la reestructuración del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria estadounidense. En privado, según el diario, el presidente sugirió en varias ocasiones construir, un proyecto para que el llegó a pedir que se elaborase un presupuesto.Después de proponer en público que los agentes fronterizos disparasen a las personas migrantes si estas les arrojaban piedras, Trump tuvo que retractarse al ser informado por su equipo de que. No obstante, según las fuentes del The ew York Times, más tarde planteó en una reunión a puerta cerrada la posibilidad de, con el objetivo de ralentizarlos, a quienes tratasen de cruzar la frontera ilegalmente.En marzo, Trump ordenó cerrar toda la frontera con México, que tiene una extensión de más de 3.000 km. Quienes le asesoraban por aquel entonces temían que la medida, pero finalmente los deseos del magnate neoyorquino no vieron la luz.The New York Times informaba el pasado martes de que los actuales asesores de Trump están menos dispuestos a plantarle la cara, por lo que su amenaza de encerrar a Estados Unidos no se ha extinguido, sino todo lo contrario., declaró el presidente de Estados Unidos en una entrevista con el NYT en verano.