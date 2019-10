Iglesias considera que Más País debe estar en los debates pero rehúye un 'cara a cara' con Errejón por "morbo mediático"

Publicada el 03/10/2019 a las 10:12 Actualizada el 03/10/2019 a las 11:34

Más País en Cataluña

Acusa al PSOE de girar a la derecha

Apuesta por la reconciliación

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este jueves que, llegado el caso, la Junta Electoral Central (JEC), Más País, debido a la "notable" presencia mediática que tiene. Sin embargo, no le ve sentido a que se celebrara un 'cara a cara' entre él y Errejón por simple "morbo mediático".En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el líder morado ha incidido en que al igual que defendieron que el presidente de Vox, Santiago Abascal, debía estar en los debates previos de las anteriores elecciones, ahora consideran queentre los candidatos de los principales partidos que concurren al 10N.Pero Iglesias no cree conveniente que se celebre un debate entre él y Errejón para contrastar propuestas solo por el" que supondría. "No sé si es lo mas sensato prestarnos a eso. Tiene sentido un debate entre seis y un cara a cara con el que ha aspirado a ser presidente –Pedro Sánchez–, pero los que busquen el morbo,", ha aseverado.En este sentido, el candidato a las generales de Unidas Podemos ha recordado que no puede entrar a valorar las diferencias o similitudes de su formación con la de Errejón puesto que. "Nosotros hemos presentado un programa, ellos no han explicado sus propuestas. Cuando lo hagan se podrá contrastar", ha indicado.En cuanto a la repercusión que puede tener en la candidatura de los comunes que el partido de Errejón se presente finalmente en alguna de las provincias catalanas, Iglesias ha quitado peso al asunto señalando quequiera concurrir allí."Hay muchas opciones políticas, siempre. Hay decenas de papeletas, y hay una nueva de la que hablan todas las teles y radios", ha añadido, para luego decir quey que todo el mundo tiene derecho a montar un partido tras escindirse de otro.Este mismo jueves se ha conocido que el partido Más País ha comenzado a recoger avales. Para poder presentarse allí, le hará falta el aval de al menos el 0,1 por ciento del censo electoral, lo que supone que deberán recoger la firma de al menos 4.200 personas.Iglesias ha calificado de "fuegos artificiales" las declaraciones del presidente en funciones, Pedro Sánchez, en la que aseguraba que, llegado el caso, aplicaría el artículo 155 en Cataluña. Acusa a los socialistas dey de haber dado un giro a la derecha sin matices para parecerse a PP y Cs.En la entrevista para RNE, el secretario general de Podemos ha indicado queque puede generar la sentencia del procés independentista como "dispositivo de campaña". Y recuerda que la aplicación del 155 durante el mandato del expresidente Rajoyy a que Quim Torra fuera elegido president de la Generalitat."Esto no se resuelve con eslóganes, ni compitiendo con Rivera, Casado o Abascal por ver quien es más duro.", ha aseverado Iglesias, para acto seguido recordar al líder socialista que en su día dijo "que jamás apoyaría el 155". El candidato de Unidas Podemos a la presidencia del Gobierno cree que este giro genera "incomodidad al PSC".En este sentido, Iglesias ha subrayado que en política no hay cheques en blanco, y en caso de que Sánchez propusiera "una locura". "Si propone una locura nadie en su sano juicio nos podría permitir que le apoyáramos", ha añadido.Tras esto, el líder de Podemos ha incidido en que, y ha apuntado que no se volverán a ver vías unilaterales: "Lo sé yo, lo sabe Torra y Pedro Sánchez", ha añadido, para luego recalcar que hay consenso entre los independentistas en que la unilateralidad "fue un fracaso".Para Iglesias, el hecho de que el conflicto catalán haya vuelto a la palestra política en precampaña se debe a que, del precio de los alquileres o del coste de la energía. "El debate del 155 tiene que ver con que no quieren hablar de temas tan relevantes como el paro", ha aseverado.Con todo, Iglesias ha abogado porque se abandonepara resolver el problema de convivencia en Cataluña, y se apueste en cambio por "la reconciliación entre ciudadanos que tienen opiniones distintas pero que tienen que vivir juntos"."Los políticos debemos ganarnos el sueldo, dialogar y, pero que serán pasos para la solución", ha indicado, para acto seguido insistir en que esta campaña va sobre "quién se atreve a hacer lo necesario para proteger a la gente ante la crisis" y que por eso, "algunos solo quieren hablar del 155".