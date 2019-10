Publicada el 04/10/2019 a las 10:52 Actualizada el 04/10/2019 a las 12:01

"Ojalá hubiéramos tenido una única papeleta"

Las declaraciones de Valero

La senadora de Adelante Andalucía y futura cabeza de lista de Más País al Congreso por Sevilla en las elecciones generales, Esperanza Gómez,por liderar la candidatura del partido de Íñigo Errejón en los comicios del próximo 10 de noviembre porqueen la Cámara Alta, que tiene por designación del Parlamento andaluz. Ha asegurado que el objetivo de su partido es que "en el medio plazo todos –en referencia a Podemos e IULV-CA– nos podamos reunir bajo el paraguas de Adelante Andalucía".En declaraciones a Canal Sur Radio recogidas por Europa Press, Gómez ha negado que su decisión de concurrir a las elecciones del 10N con Más País sea un ejemplo de "transfuguismo" político y una actitud que "éticamente es absolutamente reprochable", como ha afirmado el coordinador general del IULV-CA, Toni Valero, y ha defendido que, pero yo voy a renunciar en los próximos días aunque ahora no hay Senado y mi fuerza de procedencia, Adelante Andalucía, podrá elegir a otra persona que me sustituya, así que no se produce ningún daño en ese sentido.La exparlamentaria andaluza de Podemos ha asegurado que "no es una decisión agradable, ni que a todo el mundo la comparta o le guste, por lo que", pero se ha mostrado convencida de que "ahora toca mirada larga para trabajar por una fuerza de progreso en Andalucía que permita al final resolver los problemas de la gente y de nuestra tierra".Gómez ha relatado que "por supuesto", antes de hacer pública vía Twitter su decisión de abandonar sus cargos en el Consejo Ciudadano Andaluz para concurrir al 10N con Más País y ha explicado que la también líder de Adelante Andalucía fue "muy respetuosa, me entendió perfectamente y nos despedimos cordialmente", aunque ha admitido que "habrá que preguntarle a ella" para conocer su opinión.Preguntada por si le preocupa la fragmentación del voto a la izquierda del PSOE en Andalucía por las candidaturas de Más País, Gómez ha indicado quey ha destacado que "en el momento que surge una fuerza que busca ensanchar ese espacio nos parece que había que explorar ese camino, mirando siempre en el medio plazo que todos nos podamos reunir bajo el paraguas de Adelante Andalucía, que creo que es el futuro que nos toca"."Me parece que en un momento como el actual cuando venimos de un fortalecimiento de las fuerzas más a la derecha y con nuestros derechos amenazados toca ampliar el espectro sociológico y electoral yy no encerrarnos en ver quién es más puro ideológicamente", ha asegurado la todavía senadora, que ha lamentado que "ha faltado generosidad y mirada larga por parte de algunos dirigentes de los partidos progresistas" y ha reivindicado que "Más País supone una oportunidad para que esto cambie y seamos capaces de conformar un gobierno de progreso".Los comentarios de Esperanza Gómez llegan después de que el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, haya considerado este viernes que la decisión de la senadora de Adelante Andalucía,, de concurrir como número uno por la provincia de Sevilla al Congreso con el partido de Íñigo Errejón, Más País,y que "éticamente es absolutamente reprochable".El líder andaluz de IU ha explicado que la senadora "tenía la–Podemos e IU– para que ocupase un cargo público", una decisión que adoptaron "defendiendo lo que se llama, que está muy lejos del transfuguismo".Valero, que ha reconocido que la marcha de Gómez le da pena y enfada, ha advertido de que "si te presentas a unas elecciones y eres cargo público por un espacio político –Adelante Andalucía en este caso–, y en las siguientes elecciones compites en otra lista contra ese espacio,". "Yo no soy el que tiene la última palabra en esto, pero tras leer la noticia, o tiene muchas explicaciones o para mí es transfuguismo y", ha abundado el dirigente de la coalición de izquierdas.