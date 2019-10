Unidas Podemos evitará en precampaña los debates que no tengan que ver con las medidas para afrontar la crisis que viene

Publicada el 08/10/2019 a las 15:04 Actualizada el 08/10/2019 a las 15:05

Frente a los reaccionarios que quieren despojar de derechos a las mujeres de nuestro país... #VerdadesIncómodas pic.twitter.com/qEXR1BlUY4 — PODEMOS (@ahorapodemos) October 8, 2019

Verdades incómodas. Unidas Podemos acaba de poner en circulación una campaña de redes sociales en torno a esta idea en la que militantes de la coalición compartenpara llamar la atención de los votantes sobre lo que realmente está en juego el próximo 10 de noviembre. Siguiendo este formato:La organización liderada por Pablo Iglesias quiereen los próximos días para distanciarse del desencuentro que, tras las elecciones de abril, hizo imposible la formación de Gobierno y obligó a repetir las elecciones.En Unidas Podemos están convencidos de que el enfado de los ciudadanos por lo ocurrido durante la legislatura fallida afecta por igual a la derecha a la izquierda y a unos partidos y a otros y de queentre el PSOE y la formación morada sino con la desatención de sus problemas reales.En ese contexto, los de Iglesias se proponen combatir la estrategia, que consideran compartida por Pedro Sánchez y Pablo Casado, de resucitar el bipartidismo. Y quieren hacerlo recordando que un sistema que descanse sobre PP y PSOE, sines “imperfecto”, supone un “retroceso” y sólo crea una sensación falsa de estabilidad.Unidas Podemos asegura no querer hacer del fracaso de la investidura uno de los temas de su campaña, pero a diferencia de lo ocurrido en abril sí intentará alimentar“No ha querido pactar con nosotros y en cambio se lo ha pedido a PP y a Ciudadanos”, subrayaron este martes fuentes de la dirección de Pablo Iglesias. Rivera es en realidad su verdadero socio preferente”. Frente a esa opción, el objetivo es “obligarles a pactar con nosotros”.Los estrategas de la campaña morada tratarán también de sortear el impacto que en los próximos días tendrá sobre la campaña ey mantener la crisis económica que anticipan —y la necesidad de un gobierno que le haga frente desde una perspectiva social— como tema central de sus mítines.Se trata de insistir en la idea, ya utilizada desde hace meses, de que la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno, la subida del salario mínimo y otras iniciativas claveEn ese rumbo que se han trazado, en el que no hay sitio para debatir sobre los culpables de que no hubiese investidura o sobre la crisis en Cataluña, Unidas Podemose Íñigo Errejón.La dirección de UP aseguraque reflejan un ligero retroceso en sus expectativas de voto y defiende que lo que hay son ciudadanos enfadados que dudan con la abstención.Así que la campaña, una vez más, “será muy importante”. El punto de partida no sólo “nossino que es mejor, aseguran, que el que tenían en las generales de abril.