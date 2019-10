Las clases medias y altas acceden a la Educación de 0 a 3 años mientras las pobres se quedan fuera

Publicada el 15/10/2019 a las 11:25 Actualizada el 15/10/2019 a las 11:37

El acceso al primer ciclo de laterritoriales y económicas en España, según denuncia la organizaciónen un estudio presentado este martes 15 de octubre, en que concluye quea esta etapa educativa, mientras que las más desfavorecidas se quedan fuera.En concreto, entre las rentas más altas españolas la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil es del 62,5%. M, que se sitúa en el 26,3%. La tasa media de escolarización de 0 a 3 años en España fue del 36,4% en el curso 2016-2017."Es un sistema que claramente favorece a las clases medias y altas,, que son las más desfavorecidas", ha explicado el director de Save The Children, Andrés Conde, que ha denunciadoen esta etapa educativa. La organización asegura que en España el 33% no logra acceder a la escuela infantil a pesar del interés de sus familias.En el informe 'Donde todo empieza. Educación infantil de 0 a 3 años para igualar oportunidades' de Save The Children también se advierte de grandes. Mientras en la ciudad autónoma de Ceuta se sitúa en el 13,2%, en Euskadi alcanza el 52,5%.