Torra promete la autodeterminación esta legislatura y ERC se distancia rechazando poner fecha

Publicada el 17/10/2019 a las 19:55 Actualizada el 17/10/2019 a las 20:23

ERC le pide "grandes consensos"

Reacción del resto de grupos

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, se ha comprometido este jueves a que en la actual legislatura se "acabe volviendo a ejercer el derecho a la autodeterminación" de Cataluña y a validar la independencia, mientras quey ha rechazado poner fecha.En el pleno extraordinario del Parlament como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremoy ha pedido a JxCat y ERC y la CUP unidad para afrontar los próximos pasos políticos y dotar de "contenido" a la frase "Lo volveremos a hacer", que se ha convertido en lema del independentismo.El presidente ha llamado a partidos y entidades a trabajar para "concretar las vías para", y ha planteado el desarrollo institucional internacional que ha afirmado que dirigirá el expresidente Carles Puigdemont a través del Consell per la República y, además, una propuesta de cómo debe ser la Cataluña del futuro, que en la primavera de 2020 tiene que presentar un debate constituyente.Torra ha decidido trasladar este jueves su propuesta en el Pleno, después de que haya trascendido que en los últimos meses hay unaque buscan concertar una respuesta institucional "transversal y de consenso". Después de que el presidente del Ejecutivo catalán haya decidido lanzar la suya, Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC, le ha replicado: "No es el momento de poner fechas, sino de trabajar para acumular fuerzas".El portavoz de Esquerra ha añadido que su partidodando a entender que su grupo no conocía la iniciativa, y le ha reclamado a Torra acuerdos antes de plantear iniciativas porque "es a través de los grandes consensos que el independentismo se ha hecho grande".Lorena Roldán (Cs) ha criticado que Torra prevea unaen primavera y le ha acusado de ser el único infiltrado por no explicar si tiene relación con investigados por presunto terrorismo: "Deje de hablar de Gandhi y de Luther King mientras sigan ardiendo nuestras calles", y ha pedido a los constitucionalistas dejar de lado diferencias y defender la convivencia y la libertad.Desde el PSC, Miquel Iceta ha dejado claro a Torra que Catalunya "no dejará de ser una autonomía en los próximos tres años", y por ello le ha insistido que no siga por el camino de querery se limite a garantizar la convivencia, la seguridad y defienda el autogobierno.La presidenta de los comuns, Jèssica Albiach, ha lamentado que este pleno haya sidoy que Torra no haya convocado a los partidos a una reunión alejada de los focos para hacer un diálogo real. La portavoz ha pedido la dimisión del presidente porque considera su actuación "delirante e irresponsable".El líder del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, ha avisado al presidente de la Generalitat quede Cataluña, y le ha pedido ser consciente de la realidad.Desde la CUP, Carles Riera ha criticado la actuación policial y que, algo que también ha hecho Sergi Sabrià (ERC), a quien ha pedido sumarse a la solicitud de comparecencia de la cúpula del cuerpo, y ha avisado a Torra y al vicepresidente, Pere Aragonès, de que su legitimidad es frágil: "Hagan un viraje a la altura de las circunstancias. Háganlo o váyanse".Sabrià (ERC) ha reivindicado que la propuesta del independentismo esque cree que el Estado deja vacía, y considera que no hay marcha atrás en el proceso independentista. Además, Albert Batet (JxCat) ha cargado contra Cs, PSC y PP, y les ha preguntado: ¿Los independentistas tenemos derecho a existir? ¿Tenemos derecho a pensar? ¿Tenemos derecho a querer una república? ¿Tenemos derecho a querer hablar de soberanía? ¿A no querer un rey? ¿A querer la autodeterminación de Catalunya?".