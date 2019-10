La JEC ordena a Podemos retirar sus anuncios de publicidad electoral de Facebook denunciados por Ciudadanos

Publicada el 18/10/2019 a las 13:22 Actualizada el 18/10/2019 a las 13:39

La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a Podemos queporque la contratación de este tipo de propagada, tal y como, que fue el partido que llevó este asunto al organismo arbitral.En su resolución sobre este particular, recogida por Europa Press, la JEC estima parcialmente la reclamación del partido naranja y concluye quepor vulnerar, en concreto, el artículo 53 de la Ley del Régimen Electoral General (LOREG). Según el organismo arbitral, la difusión de estos anuncios ha sido "contratada en las páginas de la sección de anuncios de Facebook" y, además, la "mayoría", en ellos se"Siempre ha habido que empujar para hacer realidad los avances que mejoran la vida de la gente. El 10N, vuelve a decir que se puede", ", como ha pedido Rajoy y González. Solo si Unidas Podemos está fuerte, podremos impedir ese pacto y tener un Gobierno que recorte por arriba y no por abajo", rezan algunos de estos espacios.Elque ha vulnerado Podemos, prohíbe "hasta el inicio legal de la campaña electoral" −que arranca el 1 de noviembre− "la realización de publicidad o propaganda electoral mediante carteles, soportes comerciales o inserciones en prensa, radio u otros medios digitales".Además, Podemos ha vulnerado una"en prensa o revistas, o en cuñas radiofónicas, o en formatos publicitarios en internet (banners), o en canales comerciales de televisión, o en otros soportes en medios digitales".El organismo arbitral rechaza las alegaciones de Podemos recordándole que el propio artículo 53 de la LOREG recalca que no se puede justificar este tipo de propaganda antes de la campaña electoralcomo ha hecho la formación morada. "La finalidad de este precepto es, sin que se pueda eludir la prohibición alegando que se trata de actividades ordinarias de la formación política", remarca el árbitro electoral.Asimismo, replica a Podemos que "el hecho de que no se pida expresamente el voto del elector" en esos anuncios "no es motivo para no considerar como propaganda electoral", como indica el artículo 50.4 de la LOREG. "En el presente caso se incluyen vídeos con mensajes que, y se utiliza un lema que es propio de la formación política denunciada", abunda la JEC.El organismo arbitral puntualiza que "esta actividad" pero que no lo es "al tratarse de una contratación comercial", incurriendo así en la prohibición del artículo 53 de la LOREG.Con estos argumentos, la JEC ha ordenado a Podemos la retirada de estas inserciones publicitarias publicadas en la página que el partido mantiene en Facebook y le ha recordado que. Si reincide, ya avisa a los de Pablo Iglesias de que se incoará el correspondiente expediente sancionador.