Iglesias pide que nadie se atribuya méritos por la exhumación de Franco: "Aún no se ha hecho justicia con las víctimas"

Publicada el 24/10/2019 a las 09:11 Actualizada el 24/10/2019 a las 09:28

Hoy, tras más de 40 años de democracia, la momia de Franco sale del Valle de los caídos. Es una buena noticia pero los restos de Franco no están en Cuelgamuros, sino en las oligarquías que se enriquecieron con la dictadura y en parte de los aparatos del Estado.



Abro hilo — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) October 24, 2019

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha exigido quede los restos del dictador Francisco Franco, y ha señalado que "aún no se ha hecho justicia con las víctimas"."Hoyni a atribuirse méritos. Aun no se ha hecho justicia con las víctimas", ha insistido en un mensaje en su perfil en redes sociales, horas antes de que se inicien los trabajos para sacar el féretro del dictador.Iglesias ha recalcado que en la jornada de este jueves hay que "dar las gracias a las asociaciones de víctimas y a los colectivos de memoria" que son los que, a su juicio,Asimismo, en otra ristra de mensajes ha valorado como positiva la exhumación del dictador, pero se ha mostrado crítico sobre las cuestiones que considera que quedan. "Los restos de Franco no están en Cuelgamuros, sino en lasque se enriquecieron con la dictadura y en parte de los aparatos del Estado", apunta.Recuerda que España es "eldespués de Camboya" y saca a colación el caso del policía franquista Billy El Niño , que sigue contando con reconocimientos policiales y goza "de impunidad". "El PSOE se comprometió con nosotros a retirar la medalla al torturador Pacheco alias Billy el niño y no lo hizo", afea Iglesias.El líder de Podemos considera "vergonzosa" la actuación del Gobierno cuando se negó a conceder la extradición dea Argentina, donde se le atribuyen responsabilidades en lay en otras acciones violentas de la Transición.