El TC avala la extinción de un contrato laboral si hay faltas de asistencia justificadas aunque sean intermitentes

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha hecho público el fallo de una sentencia que avala la extinción de un contrato laboral por causas objetivasaunque sean intermitentes.La sentencia, que cuenta con tres votos particulares,presentada por un Juzgado de lo Social de Barcelona respecto al artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores.Este artículo establece que un contrato de trabajo, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de 12 meses.Esta cuestión de inconstitucionalidad se planteó después de que una trabajadora fuese despedida de su trabajo por causas objetivas en virtud de lo establecido en el artículo del Estatuto de los Trabajadores antes citado, puesto que, según la compañía,en dos meses continuos, superando el 20% establecido en el Estatuto de los Trabajadores.Además, en la carta de despido, también se afirmaba que las ausencias en los doce meuses anterioresde las jornadas hábiles.Sin embargo, la empleada interpuso una demanda solicitando que se declarase la nulidad del despido pory sostenía que el artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores conllevaba una "evidente amenaza de coacción hacia el trabajador enfermo al disuadirle de permanecer en situación de incapacidad temporal por temor a ser despedido".Para el Tribunal Constitucional, una determinada actuación empresarial relacionada con las bajas por enfermedad del trabajador solo podría reputarse cuando existiera un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a producirse, es decir, cuando se genera. No obstante, la sentencia apunta que "esta circunstancia no se advierte que concurra en el supuesto de la norma que se cuestiona"."Es difícil encontrar una conexión directa entreque, al amparo del precepto legal cuestionado, despida a un trabajador con motivo del número de veces que en un determinado periodo de tiempo haya faltado al trabajo por estar aquejado de una enfermedad de corta duración", explica.Además, recuerda que no se debe olvidar que la causa de despido no era el mero hecho de estar enfermo, sinoal trabajo, justificadas o no, que han tenido lugar en un determinado periodo de tiempo.Para el TC, el artículo 52 apartado d del Estatuto de los Trabajadores "afectados por la decisión extintiva que a su amparo pueda adoptarse por el empresario, abonando la indemnización correspondiente".De hecho, cree que la decisión de despedir a los trabajadores por superar un número de faltas de asistencia al trabajo intermitentes en un determinado periodo de tiempo "no comporta una actuación susceptible deafectado ni puede ser adoptada en el caso de enfermedades graves o de larga duración".La sentenciapresentados por los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos, María Luisa Balaguer Callejón y Fernando Valdés Dal-Ré, a esta última se ha adherido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón.