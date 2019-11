Solicitan la nacionalidad española seis ciudadanos filipinos descendientes de vascos exiliados

Publicada el 04/11/2019 a las 12:15 Actualizada el 04/11/2019 a las 12:39

Buenaventura de Erquiaga Palacios nació en casa de sus abuelos maternos en Elantxobe, Bizkaia, el 24 de abril de 1895. En 1912 viajó a Filipinas, donde se casó y formó una familia. Durante los años 30, Buenaventura encabezó el Partido Republicano en Filipinas,; cuando en 1946 se promulgó un decreto por el cual sólo filipinos y estadounidenses podían desempeñar la actividad empresarial en territorio flilipino, Erquiaga se vio obligado a adquirir la nacionalidad filipina, puesto que su marcada ideología republicana leAhora, sus descendientes piden al Ministerio de Justicia quede la que no disponen por motivos políticos: en 1966, los vástagos de Buenaventura regresaron a la tierra de su padre; en concreto, a Madrid. Pero ante la imposibilidad de comunicarse con el exterior, puesto que elhacían que la correspondencia llegase abierta a la capital, y debido a su precaria situación económica, en 1969 la familia puso rumbo a Filipinas de nuevo. El hijo de Buenaventura, Santiago, falleció en 1976, sin haber recuperado la nacionalidad española.La nieta de Buenaventura e hija de Santiago, Miren, obtuvo la nacionalidad en 2009 por ser hija y nieta de exiliados a través de la, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas “en favor de quienes padecierondurante la guerra civil y la dictadura”. Hoy, Miren lucha para que se conceda la nacionalidad española a sus hijos, así como a sus sobrinos, que,, y no nietos, de represaliados, no pueden acceder a ella mediante el mismo procedimiento de Miren.Los seis han optado por otra vía y el pasado 4 de noviembre interpusieron una, un trámite administrativo por el que el Ministerio de Justicia ha otorgado recientemente la nacionalidad española a, futbolista del Barcelona, y a la regatista. Se trata, además, del mismo medio por el que más de–nacidos, en su mayoría, en México, Colombia y Venezuela- han formalizado la solicitud de nacionalidad española en los últimos meses.La familia Erquiaga, que en la actualidad tiene su domicilio en San Sebastián, ha vivido durante cerca de un siglo en Filipinas, hasta el extremo de que, según cuentan, los descendientes de Buenaventura. En 2019, año en que se conmemora –que no celebra, tal y como apuntan– el 80 aniversario del exilio, piden para su familia, por orgullo, la nacionalidad que no tienen por ser víctimas de una guerra y una dictadura que, aseguran,