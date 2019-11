Publicada el 08/11/2019 a las 12:01 Actualizada el 08/11/2019 a las 12:14

El secretario general de Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, ha precisado este viernes que su formacióntras la proposición no de ley (PNL) aprobada por Vox, PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid para que se ilegalice a "los partidos separatistas que atenten contra la unidad de la nación".Para Villegas "la moción del texto", la PNL, "no es lo más exacto" porque, según ha explicado, "no se sabe qué es eso de que atenten". En unas declaraciones que marcan una distancia con lo aprobado este jueves en la Asamblea de Madrid.Así se ha pronunciado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha recalcado que Ciudadanos. "Lo que pedimos es que los partidos nacionalistas no decidan con un 1% de los votos", ha reiterado y ha explicado su medida para que el corte para entrar en el Congreso sea del 3% del voto.La PNL contó con el. A través de esta propuesta, Vox, PP y Cs también instan a la Unión Europea a que "inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República) en la lista de organizaciones criminales y terroristas"."Esta PNL lo que solicita es quepara los partidos que ejercen la violencia como las CUP o Arran", ha alegado Villegas, insistiendo en que "están atacando físicamente sedes y concejales" de su partido.