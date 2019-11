Podemos paga la factura más alta por el fracaso de la negociación para un pacto de Gobierno

Publicada el 10/11/2019 a las 06:00 Actualizada el 11/11/2019 a las 00:04

Mensaje a Pedro Sánchez

Cuatro años después de que Podemos emprendiera un meteórico ascenso que, el partido de Pablo Iglesiasde esos diputados y se ha visto confirmado en el cuarto puesto. Ese descenso a la cuarta posición, que ya se había registrado en las elecciones de abril, se ve ahora empeorado: con el 99,95%% escrutado, la formación de Pablo Iglesias pierde otros siete diputados en la sangría que comenzó en primavera.. Y su porcentaje de votos baja en estos meses desde el 14,31% hasta el 12,84%. Pero sigue siendo imprescindible para lograr un Gobierno de izquierdas si ese es el objetivo del PSOE, aunque los socialistas necesitarían en cualquier caso otros aliados para sumar mayoría.Tras conocer los resultados, Pablo Iglesias anunció que ya había enviado un mensaje al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para ofrecerle un acuerdo que frene el auge de la ultraderecha que representa Vox: "Es una necesidad histórica", remarcó. El líder de Unidas Podemos evitó cualquier autocrítica. Y cargó las tintas sobre el PSOE con esta frase: "Creo que no miento si digo que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministras y ministros de Unidas Podemos". La pérdida de siete escaños se ve políticamente agravada por dos factores: porque no es al PSOE sino a la formación morada a la que le ha pasado la factura más alta el fracaso de la tortuosa negociación para un acuerdo de gobierno que nunca llegó. Y porque mientras que en abril fue Ciudadanos el que le arrebató la tercera posición en la tabla del Congreso, es hoy la ultraderecha la que le impide subir al podio parlamentario. Los 5,04 millones de votos de 2016, que en abril de este año ya se habían convertido en 3,7 millones, han seguido pendiente abajo hasta situarse en algo más de tres millones.en números redondos.Unidas Podemos no solo no ha conseguido convencer a los electores de que la culpa del fracaso en la negociación tras los comicios de abril correspondió al PSOE sino que tampoco ha logrado trasladar a quienes eran todos sus votantes su principal mensaje de campaña: que evitar que Pedro Sánchez se entregue ahora a los brazos del PP pasaba necesariamente por un Unidas Podemos más fuerte y con más bazas para negociar su incorporación al Gobierno. "Nuestra candidatura –expuso tras Iglesias el coordinador federal de ÍU, Alberto Garzón– ha resistido en una campaña muy difícil para nosotras y para nosotros.y todo apunta a que la causa es la entrada de Más País, que gana aquí dos de sus tres escaños. En, donde también gobierna la derecha, los nueve que logró en abril se convierten ahora en seis (pierde uno en Sevilla, otro en Málaga y el tercero en Cádiz) , lo que significa su mayor pérdida. En Valencia, baja de cinco a cuatro (se queda sin representación por Castellón) y los datos indican que son las de Más País las siglas que se llevan ese escaño; En Canarias, Unidas Podemos retrocede de tres a dos diputados (pierde uno de los dos de Las Palmas); y en el País Vasco, baja de cuatro a tres (pierde uno en Vizcaya).La gran incógnita reside en si el PSOE se mantendrá en su cerrazón a un acuerdo que dé a Podemos entrada en el Ejecutivo. "Vamos a tender la mano al PSOE porque combinar la valentía de Unidas Podemos con la experiencia del PSOE puede convertir a nuestro país en un referente en políticas sociales", manifestó Iglesias este domingo tras votar en el Colegio Público La Navata, de Galapagar (Madrid), donde acudió a votar a primera hora. Y añadió un mensaje de relevancia: que hay que "dejar reproches atrás".Ha ocurrido lo contrario. Y ese retroceso que, sumado al del PSOE y a los exiguos resultados de Más País dificulta sus esperanzas de jugar un papel decisivo para desbloquear el horizonte y forzar un acuerdo. No obstante, el PSOE precisa de Unidas Podemos si quiere gobernar sin acudir a lo que Iglesias definió días atrás como una "coalición blanda" con la derecha Durante la campaña, Unidas Podemos criticó que los socialistas fueron los que no quisieron llegar a un acuerdo con su partido asegurando que no entendían por qué una oferta que se realizó en verano ya no era válida dos meses después. Y remarcaron en varias ocasiones su convicción de que el PSOE quiera llegar a un acuerdo con el PP para formar una gran coalición. Pedro Sánchez ya se pronunció sobre este supuesto en el debate electoral, cuando aseguró que Iglesias mentía al hacer estas afirmaciones y que esta idea no está en los planes de su partido.Tras conocer los resultados, Iglesias señaló que la repetición electoral sólo ha servido para que la derecha se refuerce y que la extrema derecha (Vox) se convierta en una de las más poderosas de Europa. Ha añadido que si en abril se dio la oportunidad histórica de conformar un Gobierno de coalición,Con gesto y tono muy serio, y acompañado de gran parte de los dirigentes morados además de por el coordinador federal de IU, Iglesias ha confirmado que ha mandado, Pedro Sánchez, para transmitirle esta idea y para ofrecerle un acuerdo para ese Gobierno de coalición que se base en los artículos sociales de la Constitución Española.Unidas Podemos ha perdido en estas elecciones siete diputados (35) de los 42 que obtuvo en abril. El coordinador federal de IU,, ha subrayado que la fragmentación de la izquierda, por Más País, ha hecho que pierdan diputados que, en el caso de Málaga, ha ido a parar a Vox., ha señalado Pablo Iglesias al respecto.