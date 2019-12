Más Madrid ofrece a PP y Cs desbloquear los presupuestos sin contar con Vox si apoyan la ampliación de Madrid Central

Publicada el 10/12/2019 a las 14:26 Actualizada el 10/12/2019 a las 14:27

La portavoz mediática de Más Madrid, Rita Maestre, ha invitado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, a abrir la negociación presupuestaria "en media hora" para no tener que depender de "ultras, negacionistas, racistas y machistas".

"Si PP y Cs no quieren depender de la extrema derecha ultra, negacionista, racista y machista tienen aquí la mano tendida de los 19 concejales de Más Madrid", que ponen el sentido común y el cuidado de la ciudad "por encima de las siglas", ha argumentado Maestre en rueda de prensa.

Más Madrid desbloqueará con sus votos el proyecto de presupuestos de 2020 con una oferta de mínimos, en la que se incluye la ampliación de Madrid Central, aumentar en un 45% los servicios de atención y acogida a víctimas de violencia de pareja y expareja y sus hijos e hijas, no más vertidos en Valdemingómez y la M-35 para autobuses, para que el Gobierno municipal de PP y Cs no tenga que depender de Vox.

La portavoz orgánica de Más Madrid, Marta Higueras, ha presentado esta propuesta como fuerza mayoritaria de la Corporación para "facilitar que haya unos presupuestos sin tener que pagar la factura que exige la ultraderecha, para que la ultraderecha no condicione las cuentas ni las acciones" del Ayuntamiento.

Esta propuesta de mínimos sirve para "no tener que lamentar escuchar al delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, decirle a Vox que si no les parece suficiente eliminar 16 millones para aprobar los presupuestos, como el millón destinado a Cruz Roja o los 45.000 euros a familias con niños con cáncer". Este documento de "sentido común", cuyo primer paso se da hoy, sirve para "evitar ese peaje como retroceso de derechos".

Maestre ha tomado la palabra para defender una "propuesta valiente e innovadora" ante la situación de políticos que se quejan de las actuaciones de los gobiernos pero "no facilitan soluciones". El concejal de Hacienda de Más Madrid, Jorge García Castaño, ha dejado claro que éste no es el presupuesto que les gustaría –si no se acepta su propuesta presentarán enmienda a la totalidad al presupuesto y parciales a las ordenanzas fiscales– sino que es una propuesta de mínimos.

No es su presupuesto porque incluye "ingresos hinchados al pasar del criterio de caja (al de devengo), que no se utilizaba desde 2012 por las malas experiencias; con una bajada regresiva que quita recursos al Ayuntamiento y se da un frenazo radical en el incremento del gasto social". El gasto social sólo crece un 0,5 por ciento con respecto al actual presupuesto, especialmente significativo en lo referido a las políticas de igualdad de género, junto a una caída del 11 por ciento en las políticas de inmigración o la referida al presupuesto de los distritos del sureste.

García Castaño ha señalado que la propuesta de mano tendida de Más Madrid tiene un impacto presupuestario "mínimo, de entre 150 y 200 millones de euros" y en varios años. La inversión más fuerte de la propuesta es la referida a la M-35 de autobuses en la conexión entre Entrevías y San Fermín.



La respuesta del alcalde

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha mostrado este martes "optimista" sobre las reuniones que mantiene estos días con Vox para la aprobación de presupuestos, y ha cargado contra la propuesta de Madrid, a su juicio una "cortina de humo que pretenden hacer en el último momento".

Almeida ha indicado que lo "lógico", si Más Madrid quisiera apoyar los presupuestos es que "se hubiera puesto en contacto con el gobierno municipal antes que con la prensa". "Si tuvieran algún otro interés lo lógico es que hubieran llamado al alcalde y hubieran querido sentarse", ha apostillado. Por ello cree que la formación quiere llevar a cabo "una maniobra artificial a apenas unos días de que se pueda celebrar la aprobación de presupuestos". Esta propuesta me merece la misma consideración de disculpas de Javier Bardem", ha ironizado, para reiterar a continuación que "es una cortina de humo que pretenden hacer en el último momento".

Entiende así que "Más Madrid no tiene ningún interés en aprobar los presupuestos" y que se están dedicando a realizar un ejercicio de "contorsionismo político". Por contra, ha puesto en valor las reuniones con Vox de cara a aprobar esos presupuestos, que son "mejores que los

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el equipo de Gobierno municipal no se puede aceptar la propuesta de Más Madrid para llegar a un acuerdo para desbloquear los presupuestos sin los votos de Vox porque es una "enmienda a la totalidad" de las nuevas políticas.

En declaraciones a los medios de comunicación, Villacís ha asegurado que para ser una propuesta "honesta" debería ser "posibilista", no una "enmienda a la totalidad" de los nuevos presupuestos municipales de 2020.