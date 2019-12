Arrimadas espera que el PP acabe facilitando la investidura de Sánchez si no prospera el acuerdo entre PSOE y Esquerra

Publicada el 16/12/2019 a las 14:28 Actualizada el 16/12/2019 a las 14:37

La primera cita entre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se prolongó durante algo más de una hora y concluyó como estaba previsto,El candidato a la investidura insiste en su plan para formar un gobierno de coalición y en buscar el apoyo de Esquerra y la dirigente de Cs mantiene su decisión de negarle el respaldo a menos que renuncie a pactar con Unidas Podemos y con los republicanos.A pesar de ello, y de la negativa del PP a participar, Arrimadasaunque en este supuesto los votos de Ciudadanos no son necesarios.La presidenta in péctore de Cs explicó a Sánchez las bases degarantías de que la investidura, los presupuestos y los pactos de Estado sólo se aprobarán con el concurso de las tres formaciones, un pacto de Estado en materia de educación, que no se suban impuestos a “la clase trabajadora” y una reforma electoral para dificultar la llegada al Congreso de las formaciones más pequeñas.Arrimadas se mantuvo fiel a su guión y defendió exclusivamente ese acuerdo a tres que solo defiende Cs y rechazó la petición de Sánchez para que, sin tanto interés tiene en evitar la influencia de Esquerra, apoye con sus diez votos su investidura. La futura presidenta naranja subrayó que su partidoporque en su opinión Unidas Podemos defiende las mismas tesis que ERC en materia de autodeterminación y presos.En la rueda de prensa que ofreció tras la reunión con el candidato socialista, la sustituta de Albert Rivera subrayó quey que, si lo hace, está segura de que Casado cambiará de opinión, “como le piden dentro de su partido”, y acabará accediendo a negociar un acuerdo que a su juicio sólo será constitucionalista si en él participan PP, Cs y el PSOE. “Pido al señor Casado que no dé excusas a Sánchez”, señaló.