Togas y silbatos

El sistema está "en peligro"

Unos 200 abogados del Turno de Oficio se han concentrado este viernes ante la sede del Ministerio de Justicia en Madrid para, cuyo abono ha denegado el departamento de Dolores Delgado al entender que no cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita., han exclamado en numerosas ocasiones los letrados que se han reunido, a las 12.00 horas, para pedir la dimisión de la ministra en funciones Dolores Delgado y reivindicar la "dignidad" del Turno de Oficio.La concentración ha sido convocada por la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), donde se ha leído un manifiesto que exige al Ministerio de Justicia y a todos los partidos políticos "la inmediata puesta en marcha de una reforma normativa quede toda actuación".Según ha explicado el portavoz de Altodo, Isidro Moreno, en declaraciones a Europa Press, los servicios de justicia gratuita es una función que tienen que "realizar obligadamente porque. Por ello, no entiende cómo el Ministerio se opone a pagar aquellas actuaciones en las que se han denegado o archivado la asistencia por Turno de Oficio, "a pesar de que el juzgado ordene que tengamos que asistir a una persona"."Desarrollamos una labor muy importante,, ha subrayado el portavoz de la asociación, que ha insistido en que tan sólo exigen que se les "retribuya" y "respete" como a cualquier persona que realiza "una función, además en este caso, una función pública".Muchos de los 200 letrados quehan ido ataviados de sus togas y silbatos que han acompañado los gritos de "Ministra dimisión", "Turno de Oficio, no más sacrificio", "Sin nosotros no hay derechos", "Lola, escucha, estamos en lucha", o el conocido "Manos arriba esto es un atraco". "Dolores, Dolores, ven acá volando, que el Turno de Oficio se está revelando", han cantando al ritmo de villancico, al igual que han reinventado el Bella Ciao, el popular himno de los partisanos durante la Segunda Mundial: "Esta Dolores, que no nos paga, oh bella ciao, que ella trabaje sin pagar".Justicia comunicó el pasado 4 de diciembre al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Madrid que no pagaría aquellos expedientes del pasado mes de octubre queen la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Por ello, abrió un plazo –que concluyó el pasado 11 de diciembre– para que se remitiesen al Ministerio los certificados de todos aquellos procedimientos que fueron asistidos por abogados del Turno de Oficio.Se trata de determinados casos asistidos siguiendo mandato judicial por abogados del turno de oficio, que comprende las comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia e Isla Baleares, Ceuta y Melilla, así como al Colegio de Madrid en lo que respecta a la jurisdicción estatal, como la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.Ya con el plazo cerrado, el departamento que dirige Delgado anunció que en los próximos díasa los colegios que habían presentado la documentación, lo que corresponde el 95 por ciento de lo reclamado inicialmente. Concretó además que el cinco por ciento restante, 228.499,11 euros, no se pagará al no corresponder a clientes con derecho reconocido a asistencia jurídica gratuita.El Ministerio ha propuesto lapara estudiar las demandas de la Abogacía, así como abordar las reformas legislativas y reglamentarias necesarias para este tipo de profesionales.Según el manifiesto, la decisión de no abonar algunos de los expedientes "empobrece aún más a los profesionales que nunca han escatimado en esfuerzos, ni siquiera en medios y fondos propios para el ejercicio de su labor, hasta el punto quecomo tales profesionales".Asimismo, asegura el comunicado que de este modo se puede, que garantiza que "cualquier ciudadano que carezca de medios tiene derecho a un abogado y un procurados profesional".