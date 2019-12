Marín (Cs): "A España le interesan más unas terceras elecciones que el gobierno que pretende Pedro Sánchez"

Publicada el 21/12/2019 a las 12:26 Actualizada el 21/12/2019 a las 12:27

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, y vicepresidente de la Junta,, ha asegurado que "a Españaque un gobierno como el que pretende el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE)", con Unidas Podemos, "más Esquerra Repúblicana (ERC), más PNV y más Bildu".En una entrevista concedida a Europa Press, Marín ha cuestionado sobre "si a España le interesa ese gobierno" teniendo en cuenta que "no va a ser solo Pedro Sánchez y Pablo Iglesias –secretario general de Podemos–". "", ha subrayado."¿Hasta dónde van a llegar las exigencias de Esquerra Republicana o de los nacionalistas catalanes, de los nacionalistas vascos o de Bildu? ¿Hasta dónde van a llegar las exigencias de esas fuerzas que pretenden, los autónomos, los emprendedores y la clase media subiendo impuestos?", ha preguntado.Tras señalar que "hay muchas posibilidades de que este gobierno salga pronto", aunque no antes de Reyes "para no darnos los polvorones y las uvas", ha indicado que Cs está preparado para afrontar cualquier situación y ha criticado que a Esquerra Republicana y a PNV "solo le importa su espacio"."Cuando haya que sentarse a hablar para financiar los servicios públicos fundamentes, ¿Esquerra y PNV no van a tirar para ellos?", ha asegurado para añadir que "con un puñado de votos están controlando el Gobierno de España".Asimismo, ha cuestionado si, en cuanto a las competencias de justicia, ERC no va a exigirlas para "". De esta manera, ha advertido de que esto va a tener "consecuencias brutales para el resto de España" y, a su juicio, especialmente en Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid porque "cuando se hacen las cosas bien se pone en evidencia la mediocridad de los que pretenden gobernar este país".Por último, ha insistido en que esto "no le interesa a España" y, en el caso de Andalucía, ha advertido de las "deslealtades" que están "sufriendo desde el minuto uno", desde que se formó gobierno el 22 de enero de este año. "El ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska, ha venido a Andalucía para temas que afectan a la Consejería de Justicia y ni siquiera se nos llama, se consulta o nos invita a participar en la reunión", ha ejemplificado.