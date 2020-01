Montero anima a Álvarez de Toledo a ir a la manifestación del 8M: "A lo mejor le ayudan a entender que sólo sí es sí"

Publicada el 30/01/2020 a las 12:14 Actualizada el 30/01/2020 a las 12:56

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha animado a la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a acudir a la manifestación del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. "A lo mejor alguna compañera le ayuda a entender que 'sólo sí es sí'", ha asegurado Montero sobre las críticas realizadas por la dirigente popular a la propuesta del Gobierno de reformar el Código Penal para incluir el consentimiento expreso.

Montero ha precisado que son los colectivos feministas quienes orniganizan las movilizaciones del 8M, aunque ha asegurado no tener problemas en asistir a una movilizaciones en la que puedan estar presentes dirigentes de Ciudadanos o del PP, organización que el año pasado rechazó acudir a la manifestación. "Para mi el problema no es ir a una movilización, no me molesta sentarme al lado de una persona que no piensa como yo, sino que la señora Cayetana Álvarez de Toledo piense que el 'sólo sí es sí' es una chorrada y que su pensamiento no esté acompasado la la Declaración Universal de Derechos Humanos ni la legislación internacional", ha explicado Montero en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Lo que "aterroriza" a la ministra es que "haya representantes públicos (en relación a Álvarez de Toledo) que ridiculicen lo que está en la base de la prevención de la violencia machista y en la base de un trabajo político y social que hay que hacer". En este sentido, ha ratificado la intención de su departamento de impulsar "una ley que garantice la libertad sexual de las mujeres" y ha insistido en calificar de "grave" que haya una "mujer que cuestione que esto es urgente".

Víctimas dela violencia machista

Montero se ha referido también a las siete víctimas mortales de violencia machista en el último mes y ha reiterado la necesidad de trabajar en la prevención. "No es solo cuestión de leyes; tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los puntos que pueden permitir ayudar a las mujeres víctimas y que se sientan acompañadas y apoyadas desde el primer momento", ha indicado la ministra.

La titular de Igualdad ha defendido la necesidad de "ser firmes con quienes cuestionan la violencia salvaje contra las mujeres muchas veces con resultado de muerte". "No solo es cuestión de medidas punitivas, sino de prevención", ha añadido.

En lo concerniente a manifestaciones del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Fernández, relativas a los ediles de Mas Madrid a los que pedía retirar "sus manos de sus hijos para no convertirles en enfermos", Montero ha lamentado que "la extrema derecha y el PP estén haciendo una política de guerra contra los sentimientos que durante muchos años en España eran reprimidos". Montero ha recordado que "hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que luchan porque se pueda sentir lo que se quiera" y ha pedido "contundencia total" contra estas manifestaciones porque "España es un país libre y feminista".